杭州亞運．直擊｜港乒女團首戰輕取巴林　李靜再爆金句妙論抽籤

杭州亞運乒乓球在拱墅運河體育公園體育館上演，今早（22日）率先舉行男、女子團體小組賽，首日賽事在早上10時開賽，體育館內仍然坐滿觀眾，開賽前更有燈光效果及駐場主持炒熱氣氛，但都不及中國隊登場，全場隨即傳來熱烈的歡呼聲。

在球迷們聚焦的一號場旁邊，正是打頭陣的港隊女乒，首仗面對巴林，直落3局取勝。出名金句多的港隊教練李靜，更以「DSE」來比喻抽籤。

01體育記者趙子晉 杭州直擊



即使是早上10時開賽，場館已有不少觀眾入場。（袁志浩攝）

杭州亞運專頁 追蹤港隊 緊貼熱話（按此進入）

杭州亞運周六（23日）正式揭幕，大項之一的乒乓今日開鑼。主場出戰的中國隊必定是球迷焦點所在，女團首仗被安排在中央的一號場出戰，當王曼昱上場時，現場氣氛更熱烈，結果輕鬆擊敗澳門隊，賽後的澳門球員不忘「集郵」，與中國隊球員合照。

現場球迷看到中國隊的時候反應非常熱烈。（亞運官網圖片）

在球迷聚焦的一號場旁邊，正好上演港隊女乒對巴林的賽事，港隊今屆派出杜凱琹、李皓晴、李清韻、朱成竹及取代蘇慧音的林依諾，在女團分組賽與烏茲別克及巴林同列E組。

面對實力稍遜的巴林，港隊派出李皓晴、朱成竹及杜凱琹，李率先登場面對Maryam Abdulla Majeed Alaali。畢竟是今屆首場，入局難免有點慢熱，李皓晴縱然首局大勝11：2，但次局一度落後3：9，並以6：11被追成平手，幸好這名港隊大師姐及時回勇，再贏一局11：2及12：10，以局數3：1先拔頭籌，有驚無險地拿下第一分。

李皓晴率先登場，一度被追成平手仍然擊敗對方。（袁志浩攝）

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朱成竹緊接上場，遇到的壓力不大，以11：5、11：3及11：4輕取對手。杜凱琹登場時，紮住右手上陣，但對表現未有太大影響，同樣直落3局取勝，港隊首場以3：0輕取巴林，下午4時將鬥烏茲別克。

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李靜DSE妙論抽籤

一眾球員戰畢首仗後未有接受訪問，改由教練李靜做代表，他坦言眾將對今次有期望，故此難免有壓力，雖然是贏波，他反而希望戰情更緊湊，「李皓晴入局有點慢，都很正常，畢竟她都經驗老到，她這種『老馬』就算入閘慢或許後上更加好，若果今場以3：2勝出都可以，她們的移動、戰術運用更多，在教練角度來說更加好。」

只要擊敗烏茲別克就確保出線，但有別於上屆，所有出線隊伍亦要出戰16強，而非直入8強。李靜說起淘汰賽抽籤時，再有巧妙的比喻，「對於抽籤都看運氣，對我來說就像DSE（中學文憑試）一樣的大考，結果沒有人知曉，都是一個十分艱鉅的任務。」