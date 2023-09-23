杭州亞運．電競｜英雄聯盟分組抽籤結果出爐 揭幕戰港隊硬撼韓國
電子競技在今屆亞運首次成為正式項目，港隊將參與7個分項，包括《傳說對決亞運版本》、《絕地求生M亞運版本》、《DOTA2》、《夢三國2》、《英雄聯盟》、《FIFA Online 4》和《街霸V》。
其中《英雄聯盟（League of Legends，簡稱LOL）》是目前世界上最具人氣及知名度的遊戲之一，相關分組在周五（22日）抽籤，香港陷死亡之組，並會在揭幕戰遇上冠軍熱門之一韓國。
在此前的前導戰「亞運征途」（Road to Asian Games, RDAG）中，中國、印度、馬來西亞及沙特阿拉伯由於成績較好，分別成為東亞、中亞和南亞、東南亞、西亞賽區的頭號種子直入八強，其餘隊伍則分成4組進行單循環賽事爭奪出線資格。
港隊在上屆印尼雅加達亞運的表演項目中，東亞區外圍賽屈居韓國、中華台北及中國之後無緣晉級，但成績遠在同組的澳門及日本之上。不過今次抽籤，香港與韓國及哈薩克被分到A組，只有第1名才能晉級，在韓國強大實力面前，出線機會可說是微乎其微，而且港隊跟韓國之戰更為揭幕戰。
韓國今次派出的6人名單相當強大，當中包括著名電競巨星「Faker」李相赫，還有「尺帝」Ruler以及新晉明星級輔助Keria。
《英雄聯盟》港隊名單：
教練 黃俊謙
選手 陳智勇（遊戲名稱：KennyChan）
鄒樹德（遊戲名稱：YSKM）
李家源（遊戲名稱：Medzz）
凌啟榮（遊戲名稱：Kaiwing）
麥富強（遊戲名稱：Solokill）
王嘉駿（遊戲名稱：MnM）
「中韓決賽」或提前上演
說到《英雄聯盟》，中國及韓國都是這遊戲的強隊，世界大賽至今12屆幾乎包乎由這兩個國家包攬所有冠軍，上屆亞運作為表演項目時，金牌戰也是這兩隊會師決賽，最後中國以3：1勝出。
由於A組出線隊伍與東亞賽區種子中國同屬上半區，也就是說只要韓國順利出線，而且與中國各自都在八強戰晉級，便會在四強相遇。因此網民對今次抽籤略顯失望，認為無法看到他們在決賽上演夢幻對決。更有網民笑言：「（中韓）提前半決賽相遇，買了決賽門票瑟瑟發抖。」
此外，中華台北則可說是抽到「上上籤」，被認為很大機會直入決賽「坐銀望金」。