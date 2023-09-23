杭州亞運．電競｜英雄聯盟分組抽籤結果出爐　揭幕戰港隊硬撼韓國

電子競技在今屆亞運首次成為正式項目，港隊將參與7個分項，包括《傳說對決亞運版本》、《絕地求生M亞運版本》、《DOTA2》、《夢三國2》、《英雄聯盟》、《FIFA Online 4》和《街霸V》。

其中《英雄聯盟（League of Legends，簡稱LOL）》是目前世界上最具人氣及知名度的遊戲之一，相關分組在周五（22日）抽籤，香港陷死亡之組，並會在揭幕戰遇上冠軍熱門之一韓國。



在此前的前導戰「亞運征途」（Road to Asian Games, RDAG）中，中國、印度、馬來西亞及沙特阿拉伯由於成績較好，分別成為東亞、中亞和南亞、東南亞、西亞賽區的頭號種子直入八強，其餘隊伍則分成4組進行單循環賽事爭奪出線資格。

港隊今屆亞運將參加7項電競賽事。（中國香港電競總會）

港隊在上屆印尼雅加達亞運的表演項目中，東亞區外圍賽屈居韓國、中華台北及中國之後無緣晉級，但成績遠在同組的澳門及日本之上。不過今次抽籤，香港與韓國及哈薩克被分到A組，只有第1名才能晉級，在韓國強大實力面前，出線機會可說是微乎其微，而且港隊跟韓國之戰更為揭幕戰。

杭州亞運英雄聯盟分組賽賽程。（微博@騰訊電競）

韓國今次派出的6人名單相當強大，當中包括著名電競巨星「Faker」李相赫，還有「尺帝」Ruler以及新晉明星級輔助Keria。

韓國隊今次征戰杭州亞運《英雄聯盟》項目的陣容。（韓國電子競技協會）

《英雄聯盟》港隊名單：

教練 黃俊謙

選手 陳智勇（遊戲名稱：KennyChan）

鄒樹德（遊戲名稱：YSKM）

李家源（遊戲名稱：Medzz）

凌啟榮（遊戲名稱：Kaiwing）

麥富強（遊戲名稱：Solokill）

王嘉駿（遊戲名稱：MnM）



「中韓決賽」或提前上演

說到《英雄聯盟》，中國及韓國都是這遊戲的強隊，世界大賽至今12屆幾乎包乎由這兩個國家包攬所有冠軍，上屆亞運作為表演項目時，金牌戰也是這兩隊會師決賽，最後中國以3：1勝出。

由於A組出線隊伍與東亞賽區種子中國同屬上半區，也就是說只要韓國順利出線，而且與中國各自都在八強戰晉級，便會在四強相遇。因此網民對今次抽籤略顯失望，認為無法看到他們在決賽上演夢幻對決。更有網民笑言：「（中韓）提前半決賽相遇，買了決賽門票瑟瑟發抖。」

《英雄聯盟》淘汰賽賽程表，會採用三局兩勝制。（微博@騰訊電競）

此外，中華台北則可說是抽到「上上籤」，被認為很大機會直入決賽「坐銀望金」。