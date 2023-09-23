杭州亞運直擊｜黃鎮廷克服劣勢突破上屆舊我　踏出打破魔咒第一步

杭州亞運男子團體分組賽，港隊硬撼伊朗，打頭陣的黃鎮廷落後一局下，次局繼續下風，一度落後6：10，眼見即將落後兩局下，場館響起「黃鎮廷加油」，然後一分又一分捱過來，一口氣追平再逆轉，將局數追成1：1，其後再乘勢反勝，為港隊取得第一分。

面對逆境，「唔好放棄，一分一分嚟」，捱下捱下就可逆轉。黃鎮廷自言，換轉是上屆的自己，遑論劣勢下自救，連領先都會斷送好局。

如何再突破自己，有時要承認並面對自己的失誤，黃鎮廷學懂與「失誤」同行，今屆亞運的黃鎮廷，又能否打破亞運魔咒，走得更遠？

01體育記者 趙子晉 杭州直擊



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黃鎮廷往往被冠上「獎牌希望」，這種無形壓力在以往的亞運把他壓垮。（趙子晉攝）

說起亞運，黃鎮廷往往被冠上「獎牌希望」，這些無形壓力很容易壓垮自己，就如上屆雅加達亞運，因為太有期望而導致成績不理想，最接近獎牌的一次，應該是上屆的男單，黃鎮廷面對伊朗球手阿拉米揚（Noshad Alamiyan），在領先下因為失誤過多而斷送勝仗，賽後他坦言：「失誤很多，是出乎預料的多，失誤影響了自己。」而他賽後在場邊低頭良久的畫面，這幕仍然留下深刻印象。

說到底，影響自己都是心態。

黃鎮廷往往被冠上「獎牌希望」。（趙子晉攝）

杭州亞運男子團體分組賽，港隊男乒被列入E組，蒙古、巴林以外，最大勁敵必定是伊朗。今早大勝蒙古後，下午再鬥伊朗，是爭奪小組首名的關鍵一戰，黃鎮廷同樣為港隊打頭陣，伊朗派出阿拉米揚的胞弟尼馬（Nima Alamiyan），同樣是一場硬仗。

雙方首局分數緊咬，比分多次打成平手，黃鎮廷戰至「刁時」以11：13先落後，他在次局兩度多板來回劣勢下取分，分數仍然落後，然後對方一度有4個「Game Point」（局點）的機會。就算黃鎮廷在今場有失誤，他只是「擰擰頭」、和自己說兩句，沒有自亂陣腳，發球前深呼吸一下調整，其後逐分把差距收窄，連救4個Game Point並乘勢逆轉，以12：10扳回一城。

就算黃鎮廷在今場有失誤，但沒有自亂陣腳。（趙子晉攝）

黃鎮廷扭轉形勢後，第三局未遇太大壓力，以11：6再下一城，隨賽事進入後段，現場為黃鎮廷打氣的聲音愈來愈多，聲量只是僅次主場的中國隊。黃鎮廷不負眾望，第四局以11：7奠定勝局，為港隊取得首分，回到場外的黃鎮廷終於放鬆露出笑容。

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全場不少打氣聲下，黃鎮廷擊敗兩名伊朗球手。（趙子晉攝）

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隨後登場的林兆恒和何鈞傑先後取得一負一勝，港隊在領先2：1的情況下，黃鎮廷再度登場，面對上屆擊敗過他的阿拉米揚。戰情十分緊湊，黃鎮廷稍佔上風，直至第二局末段，黃鎮廷的擊球輕微擦邊，球證原先判伊朗得分，但其後改判港隊得分，隨即引起爭議場面，阿拉米揚非常不滿球證改判，稱：「次次都係咁（改判）！」更一度示意棄賽，擾攘一輪後繼續賽事，黃鎮廷再以11：8拿下第三局，並助港隊以場數3：1擊敗伊朗，分組賽兩戰全勝，奠定出線地位。

伊朗的阿拉米揚一度因反判而示意棄賽。（趙子晉攝）

由5年前的領先下反敗，到今日的逆境下反勝，說到底，都是心態作崇。「局數0：2與1：1分別很大，當時跟自己說：『唔好放棄，一分一分嚟』豈料又真的做到。如果是上屆的我，根本做不到，上屆（男單8強）在領先的情況都可以反敗，一下子被逆轉，這種情況不能再出現，但如今我在逆境的心態比以前好，心情要保持平穩，就算有失誤都要接受，要提醒自己不要再犯。」

突破自己，有時要承認自己的過錯，然後調整，再重新出發。黃鎮廷以這種心態能否站上頒獎台，仍然是言之尚早，但至少踏出了突破自我的一步。

黃鎮廷能否打破亞運獎牌荒，仍然是言之尚早（趙子晉攝）