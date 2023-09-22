杭州亞運．直擊｜陸俊彥享受最後亞運　呂伊婷首戰運動會大開眼界

「俊仔！」看到陸俊彥在選手村升旗禮列隊的代表團中，我叫住他。

陸俊彥是本地頂尖的板仔之一，第二度出戰亞運會，卻是第一次參加升旗儀式，「視自己最後一次，想體驗多啲。」他說。

由10幾歲踩板踩到36歲，俊仔依然是「俊仔」，即使繼續踩下去，他希望下一屆不再是自己，「不想4年後仍是我，想有多點新人」。

01體育記者 葉詩敏 楊宇翹 杭州直擊



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滑板在2018雅加達亞運作為正式比賽項目首次亮相，俊仔上屆與鄧俊彥出戰男子街頭滑板，今屆滑板隊人數增至4人，包括女板手呂伊婷。除了另一選手于朗要練習外，俊仔與阿婷、李嘉龍一起出席升旗禮。

「今屆4個人更開心？」我問。

「我視自己最後一次，所以是幾開心。」俊仔一臉從容說道。

陸俊彥視今屆為最後一屆亞運，期望4年後有新人亮相。（楊宇翹攝）

俊仔是本地頂尖的板仔之一，曾在2010年亞洲盃極限運動錦標賽及2014年亞洲沙灘運動會奪金，由此推動政府對滑板運動的關注。由街頭到2017年帶着滑板一起走進體制，他成為了首位獲體院資助滑板選手，這是他從沒想過的故事情節，但能多個渠道獲得資源、宣傳滑板，俊仔也樂於一試。

上屆他與鄧俊彥出戰男子街頭滑板，未能晉級，相隔5年再戰亞運，卻心想着是「最後一屆」。他一貫爽朗笑說：「不知道（落實），但不想4年後仍是我，想有多點新人。」他視今屆為最後的亞運會，場外心情輕鬆，「以前未必會出席升旗禮，想專心備戰踩滑板，不會體驗其他事情，今次視為最後，便想體驗多一點。」他早前更參加瑞士的奧運積分賽為亞運備戰，冀能汲取經驗提升表現。

對於「最後」的亞運，他坦言：「盡力做，我是好Enjoy件事的，今日看到場地都諗定招式，『做到呢啲就好開心喇』，希望入到決賽。」

呂伊婷首次參加亞運，目標是做好自己想做的花式，發揮出水平。（楊宇翹攝）

港隊唯一女板手呂伊婷則首次參加亞運，個子細小，帶點靦腆的她說運動會的格局、選手村規模都讓她大開眼界，笑言：「好完善，在我眼中看來是有點誇張，好勁。」首次代表香港上場，她不諱言緊張，「我知道技巧不及其他國家選手，但我會盡力，做好自己想做的花式，對自己有交代。」

滑板項目將在9月24至27日舉行，除了于朗參加碗池賽外，其餘三名板手將出戰街頭滑板賽事。