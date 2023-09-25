杭州亞運．游泳｜池江璃花子談接力挫香港隊：因為我們是四人泳隊

杭州亞運游泳項目周日（24日）的女子4X100米自由泳接力決賽，香港隊與日本隊鬥到最後一刻，遭日本隊反超，奪得銅牌。

日本隊成員、上屆亞運MVP池江璃花子，賽後亦談到與香港的競爭。



池江璃花子為上屆亞運會的最有價值運動員（MVP），當年18歲的她，在雅加達亞運奪得6金2銀，目前仍擁有4項亞運紀錄（女子100米自由泳、女子50米蝶泳、女子100米蝶泳及女子50米自由泳），但在2019年她確診白血病，抗癌成功後到2020年復出，踏上重拾體能的漫漫長路，她早前出戰在福岡舉行的世界錦標賽，在50米蝶泳獲得第7名。

池江在今屆亞運女子4X100米接力為日本上陣，在決賽遇上香港，兩隊的銀牌爭奪戰相當激烈，雖然香港隊泳手整體速度不及日本，但第二棒的何詩蓓個人游出全場最快分段（51.92秒），較平均游54秒多的日本所有泳手都要快2至3秒，獨力令港隊由她接棒時排第5、一口氣升上第2名；池江為日本隊游第三棒，當時她緊追港隊的譚凱琳，游出分段54.66秒追回些許差距，到最後一棒的白井璃緒與港隊的歐鎧淳作最後對決，歐鎧淳雖游出隊內第二快的時間（55.41秒），但最終遭日本以0.62秒之差反超。

港隊在女子4X100自接力奪得銅牌。（吳靄怡攝）

日本隊奪得銅牌後，池江特別提到這場激戰：「我為我們與香港隊鬥得有多激烈而驕傲，我們是一支四人泳隊，我們贏了（香港隊）是因為我們每個人的努力。」

她又直言不滿意自己的狀態：「我造出的時間對我來說不好（54.66秒），但以我目前的狀態而言，已盡了力。不開心無法贏得金牌，也為自己未能以最佳狀態來到失望，我考慮了很久，在這種狀態下，是不是還要逼自己去比賽。」

亞運官方資料顯示，池江漓花子參加了女子50米和100米自由泳、50米和100米蝶泳、4X100米混合泳接力和男女子4X100米混合泳接力。