杭州亞運｜澳門首金！李禕揚威女子長拳　澳門史上首位女將奪冠

女子長拳決賽，李禕以總分9.786為澳門奪得今屆亞運首金，港隊的劉徐徐則獲得銀牌，港澳包辦此項賽事冠亞軍。李禕成為澳門史上首位亞運摘金的女子運動員。

01體育記者葉詩敏 杭州直擊



決賽中有6人都選擇難度等級2分的動作，其中有5人動作質素都拿到滿分5分，不過澳門代表李禕在「演練水平」中技高一籌，以總分9.786分，壓過香港的劉徐徐及新加坡的王瓅苓奪金。

這是澳門在亞運史上的第3面金牌，之前的兩面金牌也是來自武術。澳門史上首面亞運金牌來自13年前的廣州亞運，由賈瑞在男子刀術棍術全能奪冠。上屆的雅加達亞運，黃俊華在男子南拳南棍全能奪金。換言之，李禕是首位贏得亞運金牌的澳門女將。

李禕在女子長拳奪冠，為澳門贏得今屆亞運首面金牌。（葉詩敏攝）

今年31歲的李禕過去曾參加過兩屆亞運會，2014仁川亞運時曾在劍術及槍術全能項目中奪銀，上屆雅加達亞運則在長拳奪銀，今次是她個人亞運首面金牌。此前她在2017年的台北世界大學生運動會中亦憑長拳及劍術拿下兩面金牌，以及在2019年的世界武術錦標賽中，於劍術、槍術項目奪兩金。

澳門目前在亞運獲1金1銅，宋子君在昨日（24日）的男子長拳奪得銅牌。