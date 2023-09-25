杭州亞運9月25日總結｜港隊增添1金4銀1銅　何詩蓓200自奪金

杭州亞運2023第二天（9月25日），香港隊繼續有好消息。其中泳隊繼續豐收，何詩蓓及何甄陶分奪金銀。

港隊早上則憑男子單人雙槳艇的趙顯臻、女子雙人單槳無舵艇的梁瓊允/張海琳及武術的劉徐徐，增添2銀1銅，下午則有武術的許得恩在男子太極拳太極劍全能奪得銀牌，劍擊18歲新星陳諾思亦奪一銅，

總結全日，港隊增添1金4銀1銅共6面獎牌，總成績達3金4銀6銅共13面獎牌，於獎牌榜排在中國、韓國、日本及烏茲別克之後，暫列第5位。



杭州亞運會2023｜香港隊運動員全名單 張家朗何詩蓓領銜衝擊獎牌

杭州亞運會2023賽程+有線HOY TV免費直播 香港隊比賽日期及時間

杭州亞運：何詩蓓出戰女子200米奪金。（楊宇翹攝）

今晚香港隊出戰四場決賽，率先登場的歐鎧淳在女子50米背泳游出28.35秒，列「梗頸四」，與個人賽獎牌只差一步。何甄陶則在男子50米自由泳不負眾望，奪得銀牌，是香港歷來第二面男子亞運個人游泳項目獎牌。至於何詩蓓則在女子200米自由泳輕鬆封后，1分54.12秒的時間，更打破亞運紀錄。（了解更多：何詩蓓200自奪金創歷史 何甄陶50自奪銀）

杭州亞運：陳諾思奪得杭州亞運女子花劍個人賽銅牌。（吳靄怡攝）

女子花劍個人賽，陳諾思和鄭曉為同時殺入8強，但後者不敵日本劍手，前者擊敗韓國對手殺入4強，不設季軍戰下穩奪獎牌。晚上準決賽，陳諾思以7：15負上野優佳，為港隊增添一面銅牌。（了解更多：女花陳諾思首戰即奪銅 劍擊港隊2日奪4牌）

男子佩劍個人賽，何思朗同去屆奪得銅牌的羅浩天同樣16強下馬，無緣獎牌。

陳諾思（右）。（趙子晉攝）

香港賽艇隊昨日憑林新棟/王瑋駿奪得今屆港隊第一金後，梁穎桉、趙顯臻和梁瓊允/張海琳今早分途出擊，其中趙顯臻勇奪男子單人雙槳艇銅牌，梁瓊允/張海琳在女子雙人單槳艇添銀，賽艇隊合計共奪金銀銅各一共三面獎牌。（了解更多：趙顯臻憑後勁奪單人雙槳銅牌 梁瓊允張海琳添銀）

香港武術隊續戰亞運次日賽事，33歲的劉徐徐在女子長拳決賽亮相，終以9.756分奪得銀牌，成為繼首日陳穗津的女子太極拳太極劍銅牌之後，香港武術隊今屆第二面獎牌。（了解更多：武術劉徐徐來自山東為港奮戰 退役前一個月終摘銀）

劉徐徐。（葉詩敏攝）

世大金牌許得恩出戰男子太極拳太極劍全能，他完成兩個環節取得19.493分，位列中國選手高浩楠之後，為港隊增添一面銀牌。許得恩在下午的太極劍環節第五個出場，流暢沉穩的動作獲得9.750分，加上今早太極拳的9.750分，兩項合計總分為19.493分，排名第二，如願奪得個人首面亞運獎牌。（了解更多：許得恩世大後再下一城 奪太極拳太極劍全能銀牌）

許得恩。（葉詩敏攝）

獎牌榜形勢方面，中國隊次日共奪得取19金14銀6銅，總數已增至39金21銀9銅共69面獎牌在榜首領放。韓國以10金10銀13銅總數共33面獎牌列第二位，日本則取得5金14銀12銅排第三位。

港隊獎牌一覽（持續更新）

3金

賽艇 林新棟/王瑋駿 男子雙人單槳無舵艇 金

劍擊 張家朗 男子花劍個人 金

游泳 何詩蓓 女子200米自由泳 金

4銀

武術 劉徐徐 女子長拳 銀

武術 許得恩 男子太極拳太極劍全能 銀

賽艇 梁瓊允/張海琳 女子雙人單槳無舵艇 銀

游泳 何甄陶 男子50米背泳 銀

7銅

劍擊 蔡俊彥 男子花劍個人 銅

劍擊 江旻憓 女子重劍個人賽 銅

劍擊 陳諾思 女子花劍個人 銅

游泳 何詩蓓 女子50米蛙泳 銅

游泳 何詩蓓/歐鎧淳/鄭莉梅/譚海琳 女子4X100米自由泳接力 銅

武術 陳穗津 女子太極拳太極劍全能 銅

賽艇 趙顯臻 男子單人雙槳艇 銅

