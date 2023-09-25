杭州亞運9月25日總結｜港隊增添1金4銀1銅　何詩蓓200自奪金

撰文：陳智深
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杭州亞運2023第二天（9月25日），香港隊繼續有好消息。其中泳隊繼續豐收，何詩蓓及何甄陶分奪金銀。
港隊早上則憑男子單人雙槳艇的趙顯臻、女子雙人單槳無舵艇的梁瓊允/張海琳及武術的劉徐徐，增添2銀1銅，下午則有武術的許得恩在男子太極拳太極劍全能奪得銀牌，劍擊18歲新星陳諾思亦奪一銅，
總結全日，港隊增添1金4銀1銅共6面獎牌，總成績達3金4銀6銅共13面獎牌，於獎牌榜排在中國、韓國、日本及烏茲別克之後，暫列第5位。

杭州亞運會2023｜香港隊運動員全名單　張家朗何詩蓓領銜衝擊獎牌

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杭州亞運：何詩蓓出戰女子200米奪金。（楊宇翹攝）

今晚香港隊出戰四場決賽，率先登場的歐鎧淳在女子50米背泳游出28.35秒，列「梗頸四」，與個人賽獎牌只差一步。何甄陶則在男子50米自由泳不負眾望，奪得銀牌，是香港歷來第二面男子亞運個人游泳項目獎牌。至於何詩蓓則在女子200米自由泳輕鬆封后，1分54.12秒的時間，更打破亞運紀錄。（了解更多：何詩蓓200自奪金創歷史　何甄陶50自奪銀

杭州亞運：陳諾思奪得杭州亞運女子花劍個人賽銅牌。（吳靄怡攝）

女子花劍個人賽，陳諾思和鄭曉為同時殺入8強，但後者不敵日本劍手，前者擊敗韓國對手殺入4強，不設季軍戰下穩奪獎牌。晚上準決賽，陳諾思以7：15負上野優佳，為港隊增添一面銅牌。（了解更多：女花陳諾思首戰即奪銅　劍擊港隊2日奪4牌

男子佩劍個人賽，何思朗同去屆奪得銅牌的羅浩天同樣16強下馬，無緣獎牌。

陳諾思（右）。（趙子晉攝）

香港賽艇隊昨日憑林新棟/王瑋駿奪得今屆港隊第一金後，梁穎桉、趙顯臻和梁瓊允/張海琳今早分途出擊，其中趙顯臻勇奪男子單人雙槳艇銅牌，梁瓊允/張海琳在女子雙人單槳艇添銀，賽艇隊合計共奪金銀銅各一共三面獎牌。（了解更多：趙顯臻憑後勁奪單人雙槳銅牌　梁瓊允張海琳添銀

香港武術隊續戰亞運次日賽事，33歲的劉徐徐在女子長拳決賽亮相，終以9.756分奪得銀牌，成為繼首日陳穗津的女子太極拳太極劍銅牌之後，香港武術隊今屆第二面獎牌。（了解更多：武術劉徐徐來自山東為港奮戰　退役前一個月終摘銀

劉徐徐。（葉詩敏攝）

世大金牌許得恩出戰男子太極拳太極劍全能，他完成兩個環節取得19.493分，位列中國選手高浩楠之後，為港隊增添一面銀牌。許得恩在下午的太極劍環節第五個出場，流暢沉穩的動作獲得9.750分，加上今早太極拳的9.750分，兩項合計總分為19.493分，排名第二，如願奪得個人首面亞運獎牌。（了解更多：許得恩世大後再下一城　奪太極拳太極劍全能銀牌

許得恩。（葉詩敏攝）

獎牌榜形勢方面，中國隊次日共奪得取19金14銀6銅，總數已增至39金21銀9銅共69面獎牌在榜首領放。韓國以10金10銀13銅總數共33面獎牌列第二位，日本則取得5金14銀12銅排第三位。

港隊獎牌一覽（持續更新）
3金
賽艇　林新棟/王瑋駿　男子雙人單槳無舵艇　金
劍擊　張家朗　男子花劍個人　金
游泳　何詩蓓　女子200米自由泳　金
4銀
武術　劉徐徐　女子長拳　銀
武術　許得恩　男子太極拳太極劍全能　銀
賽艇　梁瓊允/張海琳　女子雙人單槳無舵艇　銀
游泳　何甄陶　男子50米背泳　銀
7銅
劍擊　蔡俊彥　男子花劍個人　銅
劍擊　江旻憓　女子重劍個人賽　銅
劍擊　陳諾思　女子花劍個人　銅
游泳　何詩蓓　女子50米蛙泳　銅
游泳　何詩蓓/歐鎧淳/鄭莉梅/譚海琳　女子4X100米自由泳接力　銅
武術　陳穗津　女子太極拳太極劍全能　銅
賽艇　趙顯臻　男子單人雙槳艇　銅

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