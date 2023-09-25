杭州亞運・直擊｜何甄陶首摘大賽獎牌　奇妙一夜全賴7600多天堅持

香港男飛魚何甄陶在50米自由泳決賽以第二名觸池，以0.15秒之差僅敗刷新亞運紀錄的韓國泳手池裕燦。

「Amazing」（奇妙），他驚嘆。

生涯第一面國際大賽獎牌，這是屬於他習泳21年來Amazing的一夜。

01體育記者葉詩敏 杭州直擊



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杭州亞運．游泳︱香港男飛魚何甄陶在50米自由泳決賽獲得銀牌。（楊宇翹攝）

2019年由美國回流香港的何甄陶，杭州亞運是他個人首屆亞運會，今晚他在主項50米自由泳以21.87秒摘下銀牌，是他游泳生涯首面大賽獎牌，亦是港隊相隔25年首位男泳將再取得亞運個人項目獎牌。

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一面銀牌是驚喜還是預料之中？他自信回答：「我是為此（獎牌）而來，任何事都有可能發生，我很幸運能取得第二名，也造出其中一個最佳時間。」雖然僅差0.02秒便能把個人創下的香港紀錄（21.86秒）推前，惟他一點也不感到可惜。

觸池後回頭看到電子分牌，「Time, amazing. Ranking, amazing」（時間，奇妙。名次，奇妙），這一晚，太美好。

26歲的何甄陶自2019年代表港隊，屢次打破香港50米自由泳紀錄，亦曾游出奧運A標，創下香港男泳將歷史，獨欠一面大賽獎牌。他在今天做到了。

「游泳21年，也跟隨香港隊一段日子，終於能為香港爭光。」一個又一個清晨的練習，堅持做好每個細節，一面銀牌是7600多天的累積。

接下來，下一個目標無疑就是爭取2024巴黎奧運入場券，出戰個人第二屆奧運會。不過他笑說：「先返美國完成碩士課程，希望是最後一年可以出年畢業」。