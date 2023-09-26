杭州亞運直擊｜羅浩天站在堅持與放棄之間　新教練新衝擊苦苦掙扎

在劍道上，沒有適當時機的話，就算技術、戰術有多出眾也徒然。

自從韓國奧運金牌級教練李旭宰來港執教後，的確為佩劍港隊帶來一番新氣象，但對男子佩劍港將羅浩天而言，李教練的出現似乎不是最佳的時機，奈何運動世界就係充滿無奈。

放棄很易，堅持很難，再一次站在抉擇的十字路口，羅浩天今次會如何選擇？

01體育記者趙子晉 杭州直擊



羅浩天（阿天）戰畢男子佩劍16強後，除下面罩一刻，失望之情盡寫臉上，在劍道末端踱步良久，似乎未能消化對哈薩克劍手的敗仗，擔任領隊的「大師兄」林衍聰上前與羅浩天相擁，盡在不言中。

一向情緒穩定的阿天，賽後都花了大半個小時平伏心情，其後步出採訪區依然顯得有點失望，他不諱言：「都幾唔開心！」

杭州亞運．直擊｜港隊男佩無緣個人獎牌 「想太多」終飲恨收場

羅浩天在亞運男佩16強止步。（趙子晉攝）

羅浩天以亞運16強來結束賽季，翻看今季戰績，曾連續5站國際賽無緣正賽、曾殺入亞錦個人賽頒獎台，今季就如過山車一樣，向來看得開的阿天都直言：「未試過咁（大起跌），因為以前都係不斷跌跌跌跌....」

單看成績，以飄忽及不穩定來形容羅浩天看來沒有錯，但他認為與場上的實際發揮有點不符，正如16強不敵哈薩克一仗，「今場由落後開始，在中段調整再追平，只是未能把握機會，但表現而言是收貨的。」

李教練着重於改變港將們的打法，阿天也嘗試適應，只是未夠純熟，「當新教練上任後，在比賽場上的發揮都算穩定，但成績未能反映，畢竟新打法未夠熟練，有時在重要關頭一下子忘掉，就會重複以往的壞習慣，可能這就是成績飄忽的原因。」

在結果論的世界，就算有賽事打得精彩力戰而敗，但歷史是由贏家書寫的，敗方通常慢慢被遺忘。

杭州亞運會2023｜香港隊運動員全名單

杭州亞運港隊最新戰報

杭州亞運會2023賽程+有線HOY TV免費直播 香港隊比賽日期及時間

即使吞敗，羅浩天依然滿意該仗表現，只是未能好好把握。（趙子晉攝）

當韓國教練李旭宰來港後，引入韓式強硬風格，鐵腕治軍。與此同時，一眾港將同樣認同李教練的級數，打劍多年依然被這名韓國名帥啟發，刷新對佩劍的觀念，所以才繼續相信，堅持下去。

港隊與世界的距離正慢慢收窄，可惜對31歲的羅浩天而言，或許在體能上、技術上都有點為時已晚，未能完全吸收韓式風格，阿天說：「呢一年真係硬頂，好辛苦，所有嘢都負荷唔到。」正如早前他受訪時表示，正承受着身體的疲累及心理的精神壓力，練到懷疑人生，他不知道這種「硬頂」可以維持多久。

若然羅浩天在15、16歲開始代表港隊時，就遇上李教練的話，他的劍擊生涯結果可能不一樣，但這個世界並沒有如果。

劍擊．亞錦賽｜羅浩天忘我發揮首摘銅 高壓下豁出去打出代表作

羅浩天站在堅持與放棄之間，苦苦掙扎。（趙子晉攝）

「你仲鍾唔鍾意打劍？」

羅浩天說：「其實已經唔係太鍾意。」

說到這裏，阿天親口承認對一項深愛的運動減少熱情，彷彿被擊中弱點，不禁流下男兒淚。羅浩天的眼淚是掙扎，是心痛，是唏噓，也是成長，原來有些事情已經回不去了。

每一天訓練、比賽，經歷不斷的掙扎，是外人難以明白，羅浩天為自己的堅持設下一個限期——巴黎奧運。對阿天來說，成績從來都不是他的目標，他只希望做好自己，更重要的是對得住自己。