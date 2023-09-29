杭州亞運．英雄聯盟｜季軍戰中國驚險反勝奪銅　微博網民罵聲一片

杭州亞運《英雄聯盟》季軍戰，賽事兩大強隊之一的中國昨日（28日）不敵韓國，只能與越南爭奪銅牌。

越南在四強戰時被中華台北輕取，中國則是奪冠熱門之一，賽事大部分人都認為會是一場毫無懸念之戰，但越南卻在首局以輾壓之勢勝出，隨後中國追回一局後，決勝局雙方更打得有來有回，這塊銅牌中國可說是拿得相當驚險。



越南在不被看好的情況下，第一局前期在經濟上卻有少量優勢，下路更於6分鐘對線時殺死中國射手趙嘉豪（Elk）拿到「一血」。第8分鐘越南再於上路及中路的2V2中各殺一人並拿下預示者；僅1分多鐘後，中國3人伏擊殺死越南中路鄧青批（Kati），但中方的Elk亦在下路河道被單殺。

越南第12分鐘在下路放出預示者拿到一塔，片刻後Elk跟趙禮杰（Jiejie）在中路打算越塔追殺Kati但未能成功，Elk陣更被陳國興（Atremis）反殺。之後越南乘勢追擊，再在上路展開一次精彩的4包1將上路擊殺，將人頭數拉開至6：1。

越南在上路展開4包1，將人頭優勢拉開至6：1。（直播截圖）

之後越南失誤有3人被殺，不過在第21分鐘，越南打野杜維慶（Levi）巧妙地閃住捉住中國中路選手卓定（Knight，左手），隊友跟上將其秒殺後再殺死Elk拿下巴龍，將人頭數領先至8：4。

第25分鐘，越南再在下路將輔助及打野殺掉，乘勢推倒中路高地塔及水晶，此時經濟優勢已拉開至接近1萬。此後在上路藍Buff區的團戰，越南將中國團滅，用27分鐘1秒以及15：4的戰績贏下第一局。

越南以27分鐘1秒贏下第一局。（直播截圖）

第二局中國換入後備打野彭立勛（Xun），選用較以前期為主的陣容，並在第5分鐘憑一次下路Gank將越南輔助殺死陳德孝（Bie），韓國在第9分鐘亦同樣配合打野在塔下將中方射手Elk殺死追回至1：1。其後Elk復活後憑大招遠距離精彩射中越南中路，配合左手將其合力擊殺。

第11分鐘的小龍團戰是第二局前中期的關鍵，越南在中路沒有大招及閃現的情況下決定先開小龍，隨後中國開戰打出一波0換3後將小龍拿下，並將經濟差距拉開至3000多。之後中國持續侵佔對方野區，並在中路打出一次精彩的3夾1將越南中路殺死。

第11分鐘爆發的小龍團戰，是第二局的關鍵之一。（直播截圖）

第18分鐘，越南在中路越塔殺死Elk，但隨後被中方反殺3人，同時中國的左手在上路放出預示者一路推進將高地塔擊破。越南還未喘過氣來時，下路又再被4夾2，由左手拿到雙殺，這時他的戰績已達到7/0/2。

此後越南持續崩盤，戰術成功的中國拿到巴龍後勢如破竹地從中路及下路推進，經濟良好的左手將對方中路Kati秒殺後，再於下路的5對4團戰中將對手全滅，此時人頭數為17：5，雙方經濟差距超過1萬。

隨後雙方在中路再次爆發團戰，大獲全勝的中國將對方4人殺死，一路推上主堡以23：6的戰績追平至總局數1：1。左手這一局的戰績為12殺1死9助攻，完全主導了比賽走向。

發育良好的左手在中路埋伏並秒殺Kati一幕，是第二局最精彩的鏡頭之一。（直播截圖）

決勝局，中國延續上場的快速節奏，在第3分鐘便已Gank下路，殺死輔助先拔頭籌。同時陳澤彬（Bin）在對方塔前將陳維瀧（Kiaya）單殺。隨後中國在上路展開3包2，但僅在對方塔底打出2換2。

9分鐘時，中國隊3人在越南方野區埋伏，但被對方反殺兩人，同時Bin再次單殺Kiaya。由於雙方前期頻繁交戰，中國隊在第11分鐘在拿下今局第1條小龍。之後雙方再不斷交戰，第16分鐘在小龍區附近越南將中國打野殺掉後拿到小龍，並將經濟逆轉，惟中國上路Bin使用的賈克斯，其經濟已愈來愈好，埋下後期逆轉越南的種子。

Bin的賈克斯在決勝局多次單殺Kiaya，在後期團戰發揮極大作戰。（直播截圖）

第21分鐘，中路爆發團戰，越南打出一波0換2後再拿下巴龍。隨後中國拿下小龍被越南殺掉兩人，越南在經濟及人頭數均領先中國，一度展示出要擊敗中國的氣勢。

不過之後雙方在中路野區的團戰，中國打出一波1換4再拿下巴龍，將形勢再次扭轉；同樣的情況在第33分鐘再次上演，中國在中路以1換4後再團滅越南，直接一波結束比賽。

決勝局中國其實贏得相當驚險。（直播截圖）

內地網民表示對結果不滿意

雖然首局落敗後及時調整過來，但考慮到中華台北昨天以碾壓式是以2：0淘汰越南，中國這次季軍戰跟越南打得「有來有回」，更幾乎輸掉第三局。網民自然大感不滿，表示要不是左手跟Bin發揮出色，說不定他們真要輸給越南。

從左下方的經濟圖片可見，越南中後段曾大幅領先，不過中國的上路Bin及中路左手均對越南有超過2萬的輸出傷害。（直播截圖）

其中「英雄聯盟賽事」賽後發微博表示中國以2：1擊敗越南獲得銅牌，並感謝各選手付出時，下面基本上是罵聲一片：「XX你快刪了吧！」、「和越南有來有回取得了銅牌！中國LOL太棒啦！」、「銅牌賽都能打成這樣你們真有點丟人了小哥哥們」、「笑死，不是2比0拿下都算輸」、「這銅牌屬實來之不易」。

中國驚險奪銀，賽後微博上基本罵聲一片。（微博截圖）

同時昨天中韓之戰時被大肆批評的中國教練朱開，今場過後再次被網友怒轟：「朱開沉塘，沒開玩笑，罵我的下賽季朱開去你隊當主教練」、「朱開滾出中國LOL」、「輸贏另說，朱開你給Bin哥磕一個吧」。

中國教練朱開賽後再次被網民怒轟，更改圖稱他「冒充LOL教練」。（微博圖片）

也有大批網民貼出范志毅的名言。（微博截圖）

《英雄聯盟》決賽將在今晚7時開始，由韓國面對中華台北。