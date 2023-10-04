杭州亞運直擊｜謝影雪鄧俊文32分鐘晉8強　身體抱恙未有退賽念頭

羽毛球港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪今日（4日）與新加坡的許永凱／陳薇涵爭入杭州亞運8強，「鄧謝配」僅花32分鐘直落兩局擊敗對手晉級，明日將鬥日本「老對手」渡邊雄大／東野有紗，爭奪獎牌。

縱然鄧謝配在比分上未遇太大威脅，但謝影雪次局需要暫停，更一度掉淚，身體抱恙的她堅持捱至完場，賽後直言沒有想過退賽。

01體育記者趙子晉、葉詩敏 杭州直擊



杭州亞運．羽毛球︱羽毛球港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪出戰16強期間，謝影雪身體不適需叫暫停。（趙子晉攝）

鄧俊文／謝影雪首圈輕取東帝汶組合，今日與新加坡的許永凱／陳薇涵爭晉級，這對港隊組合未遇太大壓力，以21：7先取首局。

鄧謝配在次局繼續強勢，在中段已經拉開比分，但謝影雪突然身體有點不適，看到頭上的射燈皺一皺眉，謝影雪曾經俯身，發球時需要一點時間調整，更一度掉淚，即使軍醫曾經入場，但謝影雪堅持繼續作賽。最終鄧謝配以21：11奠定勝局，僅花32分鐘極速解決對手晉級8強。

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鄧俊文在次局末段強攻對手，他賽後表示，與好拍檔不適有關，「當時我想快點完成賽事，這（強攻）是唯一的方法，幸好阿雪頂得住，我們今仗打得不錯。」

當謝影雪來到採訪區時，她需要倚在欄杆，其後坐在椅子上休息，小休片刻後講述自己的身體狀況，「有點暈，比賽前又有點感冒，當我準備發球時，整個人有點想傾斜，有點『Out Fo』（失焦）。」

杭州亞運．羽毛球︱鄧俊文眼見好拍檔謝影雪身體不適，次局末段強攻對手，力求速戰速決。（趙子晉攝）

縱然如此，謝影雪沒有想過放棄，「無諗過退賽，我仲睇到個波，有咩咪俊文頂。」鄧俊文指，第二局對手將速度加快，令本身帶病上陣的阿雪一時未能調整，加上球場的強光，就令她出現這情況。

鄧俊文／謝影雪晉級8強，若他們想穩奪獎牌的話，先要過日本老對手渡邊雄大／東野有紗的一關，但雙方過去15次交手，鄧謝配僅勝一次。談及老對手時，鄧俊文表示現時的當前急務是休息，「都沒有想太多，先調整好身體，現在完成賽事後最重要的任務就是休息，再看看明天狀態如何。」