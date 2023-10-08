亞運｜颱風小犬襲港下港足返港　球迷赴機場迎接　大軍獲市民鼓掌

香港足球代表隊在杭州亞運獲得第四名，創下歷史佳績，球隊周日（8日）下午在颱風小犬襲港、天文台改發八號烈風或暴風訊號之下返抵香港，獲數十名球迷親赴機場迎接，也吸引大批媒體採訪。



港足大軍除了在內地落班的安永佳外，悉數在今午返港，早在航班降落前，已有約20名球迷在接機大堂守候，其後人數越來越多，到球隊在約2時50分步出大堂時，已有逾30名穿港隊球衣或紅衫的球迷，他們和現場市民都報以熱烈掌聲歡迎，連遊客也舉機自拍一番。

球隊先是拍攝大合照，除了傳媒之外，許多在機場的市民見狀也立刻前來拍下球員，場面墟冚。

杭州亞運：港足在八號風球下抵港，數十名球迷冒風暴接機。（高詩琦攝）

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天文台早上已宣布會在12時40分改掛八號烈風及暴風訊號，球迷劉小姐就趁改發「八號波」前早早到達機場，只為給予港足更多鼓勵，「球隊能打入四強是意料之外，好感動，值得給他們更多鼓勵，所以來支持他們。」她的丈夫本來也打算到場，惟因打風需要工作未能到場，她遂帶同兩人最欣賞的李毅凱球衣到場，希望能拿到簽名，「他踢得很好，整屆賽事都很有拼勁、有大哥哥的感覺，畢竟他在港超和中甲都未能在領袖角色上有所發揮。」

她在亞運期間睇足港隊6場賽事，最深刻是16強對巴勒斯坦一戰，「做到逼搶、入到波，令我覺得這支球隊絕非別人說得那麼差，尤其之前（在U23亞洲盃外圍賽對烏茲別克）輸0：10，真的傷心，覺得這班年輕人不應因此被擊沉，但這場16強告訴大家，他們還是值得大家支持；8強贏伊朗已是錦上添花，入到4強已很足夠，入不到也不要緊的。」她強調會平常心看待周四展開的世界盃外圍賽，「作為球迷也只可以入場睇波，希望讓他們知道我們是一起努力的，明年初的亞洲盃，我們也會一起同行。」

球迷許先生（右）通宵上班後仍特別前來接機，並與門將謝家榮握手。（高詩琦攝）

球迷許先生則指出港足打入4強、創下歷史，所以在通宵工作後、加上八號風球之下，也來到機場迎接，「咁大個仔第一次見證港隊贏到伊朗，那一場好震撼，入波的一刻我叫了出來，還嚇到家中小貓縮了起來，被太太叫我冷靜一點。」他續道：「吹（完場）雞那一刻也還未哭出來，但當時見到球員慶祝，就忍不住哭了。」

港足全軍拍大合照時，大批傳媒和市民也來拍攝。（高詩琦攝）

門將謝家榮在銅牌戰後接受HOY TV直播訪問時說得聲淚俱下，加上他在整屆亞運發揮出色，令球迷留下深刻印象，他受訪時道：「情緒已平伏了，昨天是直播那一刻，一完場就行圈跟球迷致謝，那時心情未平復，講講下就忍不住哭出來了，但入到更衣室沖完涼就OK了。」家榮坦言在杭州時，有透過社交平台留意到港人的支持，「戲院和奧海城、馬場都好多人特登去支持我們，是很好的現像，雖然他們未必去到杭州，但也會想辦法在家或其他地方聚在一起支持。」

謝家榮表示獲球迷接機，是作為運動員想感受到的事。（高詩琦攝）

這位門將又稱，是第一次踢完港隊比賽後或球迷迎接，「數量未必好誇張好墟冚，但有一個，也會好開心。對我來說，為香港隊比賽、回來有球迷迎接，是作為球員、作為運動員想感受到的，代表自己地方比賽，自己球迷有這些行動，會好感動。」

前鋒潘沛軒則獲爸爸潘文俊帶同弟弟來接機，他對於球迷冒打風迎接也覺感動：「比想像中多球迷，好開心，香港好少有這些情況，當我們有這成績，不論贏輸，他們都支持，現在多咗人關注香港足球，有了那種號召力，對港足是好事。」他認為港足今次連續擊敗兩支西亞球隊，「平時少贏他們，對我們的未來是一個好大的信心。」

潘沛軒（左）獲爸爸潘文俊（右）帶同弟弟接機。（高詩琦攝）

主帥安達臣表示，見到不少球迷接機，是「非常非常正面，球員、全隊都很感恩，球隊造出好成績，大家是報以尊重的。」他期望周四港隊在世界盃外圍賽對主場對不丹，能吸引更多球迷入場，「希望周四能有很多觀眾來支持我們，去踢這場重要的比賽，我們必須贏得這場比賽，才能進入分組賽（外圍賽第二輪）。」他也透露：「決選今天就會公布，選了5、6位踢過亞運會的球員，我們今天先休息，明天在FTC（將軍澳足球訓練中心）開會，作輕量訓練，周二就正式開操。」