電競．英雄聯盟LOL｜一文了解S13世界賽新制+熱門隊伍+免費直播

《英雄聯盟（League of Legends，簡稱LOL）》第13賽季（簡稱S13）世界大賽將於10月10日戰至11月19日於首爾及釜山兩個城市舉行。

與過往不同的是，今屆世界大賽採用名為「Swiss Round」的全新賽制，而非過往的傳統分組賽制，外界分析新賽制下，每場比賽變數更多，戰況將更刺激。



《英雄聯盟》世界賽過往的分組賽制與足球差不多，根據隊伍數目分成相應組別，分組賽成績最好的兩隊進入淘汰賽。這個賽制曾在第10賽季（S10）起稍作改變，但形式基本上差不多。

《英雄聯盟》每年最大盛事將於10月10日開幕。（官方Twitter）

然而過往的分組賽有時過於冗長，而且強隊若籤運較好，很可能「提早收工」，變相缺乏可觀性，因此主辦方今次採用全新賽制「Swiss Round」。這個賽制在小量運動項目、棋類及其他電競賽事都曾使用，不過對LOL及不少運動觀眾來說可能仍算陌生，而且即使同為「Swiss Round（又稱Swiss System等）」，具體賽制亦不一定相同。

以下就簡單介紹一下這個新賽制的運作方式。

《英雄聯盟》今次「Swiss Round」賽制的簡述圖。（賽事官方Twitter）

從左面開始看，首先入圍的16支隊伍被編在同一個組別隨機抽籤，首輪會避開同賽區的對手，之後不在此限。首輪比賽後，8支勝方及8支負方隊伍，將與同等戰績的隊伍比賽，之後便會得出4支2勝0負、8支1勝1負及4支0勝2負的隊伍。

換句話說，這個賽制就是所有戰隊都會不斷跟同樣戰績的隊伍對戰，按照這個16支隊伍的賽制安排，最直觀的結果一言蔽之就是「取得3勝的隊伍晉級，吞下3負的隊伍淘汰」。

再說得簡單一點，即是只要取得3勝便能晉級；被擊敗3次便被淘汰。（Twitter影片截圖）

為什麼這個賽制會被稱為更刺激、更具挑戰性呢？首先除首輪比較視乎「籤運」之外，之後就會面對同等戰績的隊伍，也就是說即使是強隊，也很可能會連續碰上強隊而戰績不佳，甚至陷入絕境；反過來看，弱隊即使首戰遇到強敵掉入敗者組，也會因為遇到較弱的對手而有翻身機會，甚至在0勝2負的機會下仍有一線生機。

而且與傳統的分組賽不一樣，抽完籤後你只會知道下一個對手是誰，但之後的對手則難以預測，因此教練團隊無法提前做好準備，在有限的時間內，更考驗他們對其他隊伍的了解，以及選手的應變能力和英雄池。

即使先輸兩場，隊伍亦可能絕處逢生獲晉級機會。（Twitter影片截圖）

奪冠熱門隊伍介紹

JD Gaming（JDG）：奪冠最大熱門

上路：369、Lzq

打野：Kanavi

中路：Knight（左手）

射手：Ruler

輔助：Missing



看到上面這個陣容名單，不難理解為什麼JDG會被認為是今屆世界賽最大熱門。上路369被稱為目前中國最強上路之一，Kanavi跟「尺帝」Ruler都是今屆亞運金牌得主，Knight在亞運的出色表現亦為觀眾留下深刻印象。

JDG今季拿下LPL（中國賽區）春季賽及夏季賽冠軍，亦贏得季中邀請賽（MSI）冠軍，從牌面上來看，無疑是最有機會贏得S13冠軍的隊伍。

JDG被認為是今屆世界賽奪冠最大熱門。（微博圖片）

T1：Faker力爭第四冠

上路：Zeus

打野：Oner

中路：Faker、Sky

射手：Gumayushi

輔助：Keria



T1的正選陣容與上年無異，老實說雖然他們是上屆亞軍，但並不算是大熱門，因為今屆不論是國內季後賽雙亞，還是MSI四強止步，成績都遜於上季，加上Faker早前因傷缺陣，隊伍在國內比賽戰績相當不堪，因此這支T1能否重演上季的強大實力仍待觀察。

不過由於「大魔王」Faker仍在陣中，而且他復出後亦帶領隊伍打出連勝，光是「Faker」這個名字，T1便會是備受關注和期待的理由，相信不少粉絲都期望他能加冕生涯第四冠。

Faker今年繼續領銜T1衝擊個人生涯第四冠。（T1官網）

Gen.G：韓國雙冠王

上路：Doran

打野：Peanut

中路：Chovy

射手：Peyz

輔助：Delight



雖然把T1放在較前，但LCK（韓國賽區）今年的頭號種子其實是Gen.G，他們今年在春季賽及夏季賽決賽均擊敗T1奪冠，其中夏季賽更是以3：0橫掃T1。加上Chovy在今屆亞運的出色表現，Doran、Peanut、Peyz亦是實力出眾的選手，因此他們亦被認為是今屆賽事大熱門之一。

Gen.G是今季LCK的雙冠王，當中最有名氣的選手自然是Chovy（中）。（Gen.G官網）

S13世界賽賽程及直播

比賽日期為10月10日至11月19日，觀眾可以通過Youtube或Twitch免費收看直播。

賽程表（官網）

入圈賽：10月10日－10月15日

Swiss Round：10月19日－10月29日

八強：11月2日－11月5日

四強：11月11日－11月12日

決賽：11月19日

Faker與Deft今屆會否再度上演麻浦高中同窗之戰？（LOL賽事官方Twitter）

直播渠道：

Twitch（國語）

Twitch（粵語）

Twitch（英文）

Youtube（中文）

Youtube（英文）