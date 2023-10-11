足球熱話｜英冠球會神級廣告籲關心身邊人　一大轉折位引爆網絡

周二（10月10日）為世界精神健康日（World Mental Health Day），英冠球會諾域治推出一條簡單的宣傳影片，令無數人表示看畢後深受觸動。



諾域治在社交媒體X（前稱Twitter）發布影片時，寫下短短兩句：「有時候，正在生活中苦苦掙扎的人會表現得很顯眼；但有時候會比較難察覺。（𝗔𝘁 𝘁𝗶𝗺𝗲𝘀, 𝗶𝘁 𝗰𝗮𝗻 𝗯𝗲 𝗼𝗯𝘃𝗶𝗼𝘂𝘀 𝘄𝗵𝗲𝗻 𝘀𝗼𝗺𝗲𝗼𝗻𝗲 𝗶𝘀 𝘀𝘁𝗿𝘂𝗴𝗴𝗹𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗽𝗲, 𝗯𝘂𝘁 𝘀𝗼𝗺𝗲𝘁𝗶𝗺𝗲𝘀 𝘁𝗵𝗲 𝘀𝗶𝗴𝗻𝘀 𝗮𝗿𝗲 𝗵𝗮𝗿𝗱𝗲𝗿 𝘁𝗼 𝘀𝗽𝗼𝘁.）」

影片中只得一個視角：長期正面拍着兩位現場觀看球賽的諾域治球迷，觀眾視角左方的一人總是顯得悶悶不樂，即使入球也只是沒精打彩地拍幾下手；右邊的一人則往往興奮跳起慶祝，亦不時向身邊似乎有所困擾的朋友問好，「還好嗎？」、「朋友，希望足球以外的事都還好！」那人往往只是輕輕點頭，沒太多表示。

相似的畫面不斷重覆，悶悶不樂的球迷偶爾會站起來慶祝，其中一幕，總是充滿活力的一人在慶祝入球時，開心地將自己的諾域治頸巾掛在沒精打彩的球迷頸上，他想歸還但被婉拒：「你留着吧、留着吧」，入球的一刻，看起來很愉快的那位球迷也開心地抱着沒太多表情的一人，一切看起來都很平常。

然而鏡頭一切，悶悶不樂的球迷如常來到球場觀賽，只是身邊那位總像是很樂觀正面的朋友缺席，他將頸巾放到空掉的位置上，示意哀悼——表達的無非是精神健康受困擾的人，未必能從外在行為察覺，到發現時往往已太遲。影片最後一句是：「關心身邊的人。」

在眾多世界精神健康日的影片中，諾域治的作品引來了莫大迴響，影片帖文在X上發布18小時已獲逾3100萬次觀看、11萬次轉發，大批網民留言讚好，表示受觸動、甚至感動落淚，歐洲足協官方亦留言道：「幹得很漂亮，這訊息充滿了力量。」同時也引來許多其他球隊球迷，紛紛指影片「非常有力量」、「是一記重擊」，認為能啟發人去多關注身邊人或是自行求助。也有人打趣留言道：「我不知道諾域治是什麼，但現在我做了他們的球迷、想買他們的球衣。」

論壇Reddit上也有球迷分析了影片細節，認為片中有兩個訊號一早預示了結局：「將自己珍視的諾域治頸巾送給人，因為他不會再來了」，「他不斷問候身邊人日子過得怎樣、說希望足球以外的事能變得更好，是因為他希望對方也說出同樣的話。」有人表示看了影片兩次，「已忍不住哭了」。