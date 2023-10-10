沙特聯｜傳C朗欲與艾納斯續約至2027　希望41歲踢完下屆世盃退役

C朗拿度（Cristiano Ronaldo）下年2月便會踏入39歲，不過他似乎仍未有退意，外媒指這名葡萄牙球星希望與現時效力的球會艾納斯續約至2027，讓他可以踢完2026世界盃後才退役。



英國《每日郵報》引述沙特阿拉伯記者Ali Al-Harbi消息，指C朗在前往葡萄牙國家隊集訓前告知艾納斯管理層，他希望與球會續約至2027年，讓他能以艾納斯球員身份出戰2026世界盃，並在其後掛靴。

報道指C朗拿度希望與艾納斯續約至2027年。（Getty Images）

自2022年加盟艾納斯後，C朗拿度為這間沙特球會各項賽事上陣36場攻入31球，狀態依然大勇。不過到2026年美加墨世界盃時，C朗已屆41歲高齡，若仍能在世界盃這項足球盛事上為國出戰，並為葡萄牙爭取佳績，相信會是一段佳話。

國家隊方面，C朗拿度今年亦有不錯表現，他為葡萄牙出戰5場歐國盃外圍賽，合共攻入5球，為今屆隊內神射手，且目前葡萄牙在J組6戰全勝排在榜首。

C朗拿度今屆歐國盃外圍賽為葡萄牙射入5球，為隊內神射手。（Getty Images）

艾納斯終於有新球衣 但只有C朗版本？

C朗拿度目前在艾納斯的天價薪酬有多誇張，相信也不用再多贅述，不過這間沙特球會因他而獲得巨大知名度亦是毋庸置疑的事實。自2011/12球季後，艾納斯便一直沒再使用Nike作為球衣品牌，C朗來到後翌季，球會便宣布轉用Nike取代原有的Duneus。考慮到C朗一向是Nike的代言人，這個決定也不難理解，Nike球衣亦自然更受海外球迷接受。

不過有趣的是，新球季至今已踢了9輪，艾納斯官網及其他網站依然無法買到新版球衣，球迷依然只能購買及穿着上季的舊版。直至香港時間周二（10日），有人發現有球衣網站終於上架新版球衣——但只有C朗版本，無法選擇印上其他球員的名字。

一個名為SoccerArmor的網站上架了艾納斯新球季球衣，但只能選擇C朗拿度。（SoccerArmor截圖）

記者再上艾納斯官網查看，官網及其商店網站仍未有新球季的波衫售賣，內地卻有媒體報道官網已能購買新版C朗球衣。之後記者在另一個頗為簡陋、但看似官方商店的的網站al-nassr-eu.com中，發現有新版的球衣，但同樣只有C朗版本。

艾納斯官網仍只有2022/23球季的球衣售賣。（艾納斯官網截圖）

al-nassr-eu.com有新版球衣，但同樣只能選擇尺寸及球迷、球員版本，不能換成其他球員的名字或號碼。（al-nassr-eu.com截圖）

雖然這網站以「艾納斯歐洲（Al Nassr Eu）」為名，不過由於在官網沒有此網站連結，記者在網上再搜索後，發現不少球迷都在這網站付款後一直沒能收到球衣，發出電郵後亦不獲回覆，紛紛在評論網站Trustpilot表示Al Nassr Eu為詐騙網站。

在Trustpilot網站，不少網民反映受騙，Al Nassr Eu亦只有1.9評分。（網站截圖）

al-nassr-eu.com網站門面看起來有點簡陋但亦「似模似樣」，聲稱幾乎全球免運費免稅。（網站截圖）

至於SoccerArmor，在Trustpilot亦同樣充斥差評，不少人反映以昂貴價格卻買到盜版球衣。因此各位球迷如果真的想要買球衣支持偶像，最好還是循官方途徑，或是可信的球衣商舖，小心墮入網上騙局。