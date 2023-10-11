英冠伯明翰連勝後炒領隊聘朗尼　球會班主大讚：「他是天生贏家」

英冠球隊伯明翰即使在聯賽兩連勝「反底」，升上聯賽榜第六位，惟早前有傳球會想由朗尼（Wayne Rooney）掌帥，周一（9日）辭退主帥烏斯泰斯（John Eustace），伯明翰周三（11日）宣布由朗尼出任新領隊，簽約3年半。



朗尼曾執教打比郡。（Getty Images）

朗尼退役前效力當時仍在英冠的打比郡，2020年底高古離任，他暫代職務出任球員兼領隊，至2021年1月退役，正式成為領隊，是他第一份主帥工作。無奈球隊因財政問題被扣21分，打比郡終要降班英甲，朗尼跟球會共同進退，可是球會財困問題難解，朗尼終在2022年6月辭任領隊一職。

他隨即轉戰美國，重返曾效力的美職聯（MLS）球隊華盛頓聯隊（D.C. United）執教，MLS常規賽剛完結，朗尼連續兩季未能領軍晉身季後賽被炒，並傳出伯明翰有意向他招手。

伯明翰公布由朗尼掌帥。（Instagram）

伯明翰周三公布朗尼成為新領隊，接替掌帥15個月的烏斯泰斯，這亦是伯明翰美國新班主Shelby Companies Limited今年7月入主球會後作出的首個領隊變動。

朗尼即使未見卓越執教成績，勝在名氣響亮，他身邊的伯明翰助教團隊有前英格蘭隊友艾殊利高爾，以及曼聯前隊友奧沙。而他在華盛頓聯隊的助手Carl Robinson及Pete Shuttleworth亦會繼續跟隨他到伯明翰工作。

伯明翰其中一位班主域拿（Tom Wagner）大讚朗尼：「韋恩是個天生贏家」，「我們相信，得到球會、球迷以及他的教練團隊支持，朗尼可以帶領伯明翰向前，邁向我們旅程的新階段。」