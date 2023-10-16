足球｜三名意大利球員涉非法賭波　傳東拿利主動認罪盼縮短停賽期

東拿利（Sandro Tonali）今夏從AC米蘭轉會至紐卡素後，表現一直備受關注。不過上周傳出他身陷賭波醜聞，有機會被長期停賽。

意大利媒體最新報道指東拿利打算主動認罪，以換取「減刑」縮短停賽時間，但估計仍須坐18個月「波監」，很可能無緣2024歐國盃及此期間的所有球會賽事。



上周四（12日）路透社報道指意大利足總表示，東拿利及尼高路辛尼奧路（Nicolo Zaniolo）因接受檢查官調查，而離開訓練基地。意大利足總沒有說明具體原因，但表示這兩人被允許回家，同時不適合參與接下來的比賽。

意大利《晚郵報》（Corriere Della Sera）指東拿利當時淚流滿面，並向心理治療師尋求治療，希望戒掉賭癮。

東拿利涉嫌非法賭波，球員生涯或遭嚴重影響。（Getty Images）

據意大利傳媒《Football Italia》報道，現效力祖雲達斯的法捷奧利（Nicolo Fagioli）是最先被調查的球員，他與該兩人涉嫌非法賭波，目前正調查他們有否涉及假波事件；《米蘭體育報》報道稱東拿利已準備與意大利足總及都靈檢察官「合作」，並和盤托出他所知道的一切，以及自己有下注的所有賽事。

《米蘭體育報》續指，這三人身為意大利足球員，不得在國際足協（FIFA）、歐洲足協（UEFA）及意大利足總管豁範圍的賽事中下注，根據相關條例，他們將最少停賽3年及罰款25000歐元，但認罪的話停賽期可以減半。辛尼奧路的律師接受訪問時，表示其當事人沒有下注足球賽事，他只是在非法賭博平台上玩廿一點及德州撲克，而且他不知道那些是非法平台。《The Athletic》表示辛尼奧路的法律代表隨後證實他有下注足球賽事，但與球員本人參與的比賽無關。

辛尼奧路亦是被調查球員之一。（Getty Images）

東拿利及辛尼奧路都沒有出戰周日（15日）對馬爾他的歐國盃外圍賽，意大利足總聲明中亦提到，他們不會出戰周三（18日）深夜對英格蘭一役。不過由於在被證明有罪之前，這兩名球員都為無辜之身，因此仍可繼續參加外圍賽，《The Athletic》估計他們會在12月左右得知判決結果。

然而若控罪屬實，即使東拿利及辛尼奧路認罪亦需停賽至少18個月，這表示就算意大利晉身決賽周，他們仍會缺席今屆歐國盃，以及此期間所有球會賽事。《米蘭體育報》報道表示意大利足總可能會加重處罰，用以向外界及其他球員作強烈警示（strong signal）。

此外，目前尚未消楚東拿利有否在轉會前就下注AC米蘭的比賽，調查人員仍在檢查他們的平板電腦及手機，如情況屬實，這名紐卡素中場將面臨更嚴重的處分。