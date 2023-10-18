東拿利由最佳收購變噩夢？紐卡素不知他染賭癮或索賠︱足球熱話

撰文：吳慕兒
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紐卡素今季以5200萬英鎊從AC米蘭購入東拿利（Sandro Tonali），這位中場球員表現突出，被公認為球會以至英超最佳收購之一。
可是他近日與兩名意大利國家隊隊友法捷奧利（Nicolo Fagioli）和辛尼奧路（Nicolo Zaniolo）先後因涉及非法賭波被查，面臨長期停賽。東拿利的經理人利素（Giuseppe Riso）承認對方為「病態賭徒」，英國《每日電訊報》消息指，紐卡素在簽入東拿利時不知他染上賭癮，或會向他和AC米蘭索取賠償。

東拿利涉非法賭波，面臨長期停賽。（Getty Images）

法捷奧利被罰停賽7個月

23歲的東拿利加盟紐卡素後，為球隊的中場線實力升級，令人期待他能帶領這支新億萬大軍提升至另一層次，可惜半季未到，他便因非法賭波受查。

率先被查的祖雲達斯中場法捷奧利，被意大利足總判罰停賽7個月。他的正式刑期應為12個月，惟當中的5個月為緩刑，並罰款12500萬歐元。他必須接受治療戒除賭癮，若期間表現不理想，或面臨追加懲罰。

按照法捷奧利的懲罰，相信東拿利的停賽刑期同樣會是12個月左右。意大利媒體指東拿利打算主動認罪求減刑，他的經理人利素更指出，東拿利賭博成癮。

率先被查的祖雲達斯中場法捷奧利，被意大利足總判罰停賽7個月。（Getty Images）

「一場最重要的比賽」

東拿利的經理人利素嘗試動之以情：「他正在出戰一場最重要的比賽——對抗賭癮。他很震驚，也很傷心，他必須面對這處境。」

今個國際賽期，東拿利和辛尼奧路原本正隨意大利國家隊集訓，預備對馬爾他及英格蘭的兩場歐洲國家盃外圍賽事，可是二人因非法賭波受查突然退隊，沒有入選兩仗大軍名單。利素指，東拿利已返回英國，並隨紐卡素大軍訓練。

東拿利原本正隨意大利國家隊集訓，因非法賭波受查突然退隊。（Getty Images）

意大利《米蘭體育報》報遁，東拿利承認效力AC米蘭期間曾下注球隊的比賽。英國《每日電訊報》消息指，紐卡素在簽入東拿利時不知他染上賭癮，或會向他和AC米蘭索取賠償。球隊目前會繼續讓他參與一隊訓練，直至另行通知，並已為他面臨長期停賽作好準備。

《米蘭體育報》頭條報道東拿利承認曾下注AC米蘭賽事的消息。（截圖）
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