足球熱話｜葡萄牙第五級聯賽再現「白牌」　球迷起立鼓掌致意

「白牌」再現球場！

大家或許有印象在今年1月的一場女足盃賽中，曾出現足球史上第一面白牌。它雖被葡萄牙引入足球比賽，當地足總亦鼓勵這項措施，但推行至今在球場上依然十分罕見。

最近葡萄牙第5級聯賽的一場比賽中，GUS Montemor便有球員被球證出示白牌，亦獲全場觀眾送上熱烈掌聲。



在這場比賽之前，白牌只在今年1月的一場女足賽事中出現過。（影片截圖）

重溫足球史上首面白牌及其用途：

今次被出示白牌的球員為GUS Montemor前鋒Roberto Carlos，當時他正緊逼對方SC Alcaçovense的中堅Wesley Silva，但後者傳球後似乎拉傷並隨即倒地，Roberto Carlos截到球後獲單刀進攻機會，但他沒有起腳，而是放慢腳步，並將皮球踢出界外。

Roberto Carlos（橙衣，左）在對方倒地後獲單刀機會，但他沒有起腳。（影片截圖）

這時球證鳴哨吹停賽事，全場觀眾立刻為其體育精神鼓掌，並有球迷起立，對方的另一名後衛亦走近向他伸手致意。

有球迷起立鼓掌，對方球員亦走近向他伸手擊掌致意。（影片截圖）

之後球證向Roberto Carlos走近，並伸手進褲袋裏準備掏牌，這名前鋒見狀停住腳步狀甚驚訝，不過很快他便見到球證出示的，其實是用以表揚足球參與者在比賽期間公平競技或展示體育精神的白牌。

所幸受傷的中堅Wesley Silva並無大礙，能夠自行站起，不過已無法再繼續比賽，Roberto Carlos亦「好人做到底」，與對方另一名球員合力扶他到場邊。

Roberto Carlos之後更幫助該名受傷的Wesley Silva到場邊。（影片截圖）

這場比賽GUS Montemor最後以3：0獲勝，賽後他們在Facebook上稱讚Roberto Carlos的舉動為後人留下美麗畫面，亦祝願Wesley Silva早日傷癒。

據英國《每日郵報》報道，這是白牌第一次出現在男子比賽上，《SportBible》亦指上次女足比賽是此前唯一一次有白牌出現，而且該次是球證出示白牌的對象是兩隊的醫護人員，因此今次也是首次用在球員身上。

收到白牌沒有任何好處，它只具單純表揚用途。Goal.com在今年2月時的報道指出，白牌由葡萄牙體育道德計劃（Portugal's National Plan for Ethics in Sport）引入，並被葡萄牙足總准許在各級賽事中使用，不過至今十分罕見之餘，相關措施亦未獲國際足協（FIFA）批准，因此暫時只能在葡萄牙的足球賽事中見到。