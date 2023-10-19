英雄聯盟S13世界賽｜「蓋倫王」大戰JDG 369　賽後獲讚「站着死」

英雄聯盟（League of Legens，簡稱LOL）第13賽季（S13）世界賽戰至瑞士輪（Swiss Round）階段，不過抽籤結果出來後，最受關注的並非有Faker在陣的T1，而是由Adam以蓋倫在今屆世界賽一戰成名的BDS，與賽事頭號熱門強隊JDG的比賽。



「蓋倫王」Adam早前爆紅，因而今次對上JDG一戰備受觀眾期待。（Youtube截圖）

BDS上路選手Adam在較早前的資格賽及入圍賽以蓋倫一戰成名，獲網友及媒體封「蓋倫王」之名。由於他擅長用的4名英雄都非賽事主流角色，根據角色英文名字，賽會及粉絲為他該4名角色起了一個名為「GODS」*的組合名字。

*Adam使用的4名英雄名字分別為蓋倫（Garen）、歐拉夫（Olaf）、達瑞斯（Darius）和賽特（Sett）。

Adam擅用的四名角色在比賽中相對較為冷門，這個組合因而被取名為「GODS」。（LOL賽會X）

JDG是今屆世界賽的奪冠最大熱門。整個賽季至今沒有輸過1場BO5（5盤3勝制），陣中擁有Kanavi、「左手」Knight及「尺帝」Ruler等世界頂級選手，上路369亦被稱為現今最強上路選手之一，因此賽前便有不少人期待Adam與369的上路對決。

這場比賽雖然看起來實力懸殊，不過JDG亦有意針對Adam，第一個禁用英雄便為達瑞斯，最後更Ban掉他另一名擅長角色歐拉夫，似乎有意讓Adam拿出其話題英雄蓋倫，最後這名歐洲選手亦如對方及觀眾所願，選出蓋倫在上路面對369的鄂爾（Ornn）。

Adam亦沒有讓觀眾失望，雖然初段他血量稍微陷入劣勢，但在比賽第4分鐘便與打野Sheo配合擊殺369取得「一血」，隨後再在河道的小型團戰中殺掉JDG打野Kanavi。在經濟上領先對方後，Adam持續壓制369，並順勢拿下「一塔」。

在第4分鐘，Adam配合打野Sheo擊殺369拿到「一血」。（Youtube截圖）

不過在第17分鐘，Adam大意的走位被對方抓到並合力秒殺，JDG在多一人的優勢下拿到小龍。BDS的戰術明顯向Adam的蓋倫傾斜，經濟上他們亦幾乎全程領先JDG，不過JDG看準Adam沒有傳送的特點，不斷合力入侵對方野區，並趁BDS多人夾擊隊友時偷爆中路，實際上雙方形勢相差不遠。

為了應對Adam的蓋倫，JDG射手「尺帝」亦特意帶上淨化（消除所有控制效果）的召喚師技能，以防被埋伏殺死，並在關鍵的大龍團戰中生效。取得優勢的BDS未能把握機會之餘，打野Sheo更在巴龍附近失誤被殺死，導致巴龍被JDG拿下，餘下4名隊友皆被殺。隨後戰況直接逆轉，JDG一舉從中路推進，打出一波1換4後，用時27分1秒結束比賽。

從下方的圖表可見，BDS（藍色）在估計勝率上大部分時間都領先JDG，但最後仍因一次重大失誤被對方終結比賽。（Youtube截圖）

雖然輸掉比賽，但不少網民仍稱讚BDS是「站着死」，Adam在面對世界頂級強隊仍以冷門角色蓋倫出戰，可說讓這場比賽的話題性及娛樂性大增；另一邊JDG在對方取得優勢下仍冷靜應對，不慌不忙地做好視野及佈局，待對手失誤後將形勢逆轉，亦充分展現出強隊實力及韌性。

雖大部分時間處於劣勢，但JDG今場比賽仍展示出世界賽頭號熱門的強大實力。（Youtube截圖）

不過有點可惜的是，賽前Adam在今屆世界賽使用「GODS」的勝率為100%，有網民表示今場過後，不敗的只剩下「ODS」了。

賽後369受訪時被問到，在交手中擊敗Adam的蓋倫後有什麼感覺時，369毫不客氣地笑着表示：「我感覺他好像很需要打野（幫忙）吧。」暗示對方無法靠自己取得優勢，霸氣回應隨即引來現場觀眾歡呼回應。

369賽後受訪時回應得相當霸氣。（Youtube截圖）

根據瑞士輪賽制，雙方仍需等待下輪抽籤結果，才知道對手是哪一支戰隊。