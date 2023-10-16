英雄聯盟S13世界賽｜「蓋倫王」Adam全球爆紅　網民大讚比賽歡樂

《英雄聯盟》（League of Legends，簡稱LOL）踏入S13（第13賽季）世界大賽正賽階段，資格賽及入圍賽向來沒什麼話題性及關注度，不過今屆卻因為歐洲隊伍BDS上路選手Adam的精彩演出，被網民稱為有史以來最精彩的入圍賽。

為什麼？因為他在這個世界最盛大的英雄聯盟舞台上，頻頻選出蓋倫（Garen）這名極為罕見的角色，更多次主宰比賽，瞬間引爆網絡之餘，亦讓他名氣隨之大增。



自S3開始，LOL便幾乎由韓國及中國主宰，歐美選手鮮有發揮舞台，雖然有過打入四強等成績，不過像Doublelift、Froggen這種能經常被玩家及粉絲討論的頂尖選手已少之又少。

今次的主角Adam算不上名不經傳，但也不算是有名氣的選手。今屆世界賽他效力的BDS為歐美賽區第四種子，須由資格賽開始打起，首先要跟LCS（北美賽區）的第四種子Golden Guardians（GG）打一場五盤三勝制的淘汰賽。

今屆世界賽後，相信很多粉絲都會認識Adam的名字。（Youtube截圖）

這場比賽BDS以3：0橫掃GG晉級，Adam更是兩次選出蓋倫主宰比賽，隨之成為話題人物。如果有讀者只玩過《傳說對決》，其實蓋倫就是亞瑟，兩者的技能幾乎一模一樣。

那麼為什麼這個名為蓋倫的角色在世界賽出現，會有如此高的話題度呢？首先蓋倫是一隻「新手向」的英雄，一般會被推介剛接觸這隻遊戲的玩家使用，其特色是十分簡單易用，沒有任何複雜的操作需求，但反過來說，這使他的發揮空間很有限。

在Adam以蓋倫的精彩表現引爆會場氣氛後，LOL官方X（前稱Twitter）亦造出一張「Meme」，暗示蓋倫操作簡單有效。（X＠lolesports）

由於蓋倫除「沉默」（對手無法施放技能）外沒有任何控制技能、遠距離消耗技能，也沒有靈活的位移及大範圍瞬間輸出，因此別說世界大賽了，在普通的職業聯賽也很少能看見這名角色的身影。

如果用一個不太恰當的方式比喻，就是在足球遊戲中，主流玩家都在用麥巴比、美斯、比利、馬勒當拿、朗拿度當前鋒時，突然有一名職業選手用基奧特大殺四方——大概就是這種感覺。

在3：0戰勝GG後，Adam理所當然地成為焦點人物，當主持人朴智宣（Park Jeesun，著名退役選手Bang的妻子）向他提到：「你知道在LCK（韓國賽區）過往11年以來，蓋倫是唯一沒被選過的英雄嗎？」Adam立刻表現得十分驚訝，並回答：「我覺得韓國人可以多玩點蓋倫。」

得悉LCK過往11年從沒有選手用過蓋倫時，Adam一臉驚訝。（Youtube截圖）

突破資格賽後，BDS仍要繼續打入圍賽才能晉級正賽「瑞士輪」（Swiss Round）階段。不過Adam除蓋倫外，其實還擅長達瑞斯（Darius）、歐拉夫（Olaf）和賽特（Sett），這幾名英雄同樣因為技能機制問題較少在比賽出現，賽會及粉絲更為這個組合起了一個名為「GODS」的名字，期望Adam能在比賽中使用這些冷門英雄。

入圍賽首戰，Adam便拿出達瑞斯並大殺四方，將對方上路打至0殺6死0助攻之餘，自己更取得8/0/4的統治級戰績。於是下一戰對方教練便決定禁用達瑞斯，這種罕見場面讓賽會也在X發文。

看到對方禁用達瑞斯後，Adam看起來也有點意外。（Youtube截圖）

不過這戰術相當奏效，最後BDS輸掉這場比賽後，次戰亦落敗跌至敗者組，不過他們之後接連以兩輪2：0擊敗對手，殺入晉級賽決賽，面對港澳台賽區的最後一支參賽隊伍PSG Talon（PSG，巴黎聖日耳門的電競戰隊）。

PSG是港澳台及東南亞賽區的頂級隊伍，面對BDS他前兩場均輕鬆取勝領先至2：0。陷入出局邊緣，Adam在第三局拿出擅長英雄之一歐拉夫，帶領隊伍在對方陣容後期乏力的情況下反勝。加上之前比賽有用到賽特，Adam的「GODS」組合成就已經達成。

PSG「叫糊」一戰，Adam以歐拉夫打出8/2/7的優秀戰績，幫助戰隊扳回一城。（Youtube截圖）

比賽第四局，則可以說是今屆世界賽瑞士輪前最具話題性一戰。由於上路位置很多時候會有英雄相克關係，大部分情況下雙方會在最後才決定選用什麼角色，但PSG方面竟然提早一輪便鎖定賈克斯（Jax）。

賈克斯是一名非常強勢而熱門的英雄，在早前亞運的中韓大戰中，中方教練曾因選用雙射手陣容，但沒有禁用此角色而備受批評。然而BDS方面仍未決定上路英雄，而且蓋倫在對線時期能明顯克制賈克斯，因此這看起來彷彿是在向Adam叫囂：你選蓋倫吧。最後Adam果真選用蓋倫時，即引來全場歡呼。

Adam再次選出蓋倫。（Youtube截圖）

結果如何？Adam幾乎全場將PSG的上路壓制，並多次單殺對方，中期每次出場都儼如戰神一樣，後期更引誘對方出動四人夾擊，因而差點被推掉基地。最終他以7/1/5的戰績，助隊伍勝出第四局。

決勝局雙方激戰近44分鐘，最終BDS完成「讓二追三」，淘汰PSG進入瑞士輪，也讓台港澳賽區史上首次無緣世界賽正賽階段。值得一提的是，Adam今屆世界賽使用「GODS」的勝率為100%。

近年LOL的比賽經常被批評公式化，覺得在比賽中登場的，來來去去都是那一小部分英雄。歐美選手則是不時會有一些奇思妙想，為略顯單一的英雄聯盟比賽增添一些趣味性，Adam目前在網絡上爆紅後，有不少網民都稱他讓這屆LOL入圍賽變得有趣，「原來這遊戲是這麼好玩的啊」、「很久沒有選手殺一個人讓我就笑一次」。

網民對Adam的表現大加讚賞。（Youtube截圖）

昨日（15日）瑞士輪抽籤結果出爐，BDS首輪對手正是今屆世界賽最大熱門JDG。雖然BDS勝算不大，但不少觀眾都很期待這兩支風格截然不同的隊伍對碰時，會迸發出怎樣的火花。