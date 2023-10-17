本地女足球會獲百萬贊助　目標五年內戰亞冠：宣揚做運動是開心的

新一季賽馬會女子足球聯賽破天荒分甲、乙、丙組，每組8隊作賽，當中頂級聯賽有新軍「247足球會」加入，獲同名健身中心贊助過百萬港元，目標是5年內參與女子亞冠，甚至發展至全職業模式。



女子頂級聯賽上周六已展開，衛冕的傑志女足揭幕戰率先以5：0大勝和富社企。其他爭標份子如沙田，以13：0擊敗大埔：車路士足球學校（香港）就4：1挫港會。

今屆女甲有新軍加入，去季贏得乙組冠軍升班的翱翔足球會，易名「247足球會」，更破天荒聘請兩名全職巴西外援，防中比雅（Beatriz da Silva）已抵港投入訓練，另一位中鋒史提芬尼（Stefani Cabral）就仍未抵港。

247足球會簽入巴西外援比雅，她剛於法羅群島贏得女子盃賽冠軍。（247足球會提供）

目標創會後三年贏聯賽冠軍

「247足球會」原先上周六首戰對頌恩公民，但比賽最終延期，她們在今周末鬥沙田之前，終舉辦了季前發布會。

球會行政總監趙俊傑表示，創會第一年在尋找球員上遇到困難，目標只放在聯賽前四，但希望能在3年內贏取女甲冠軍，並在5年內參與女子亞冠，並發展至全或半職業模式。「我們想拉近男、女子足球的差距，辦多點青訓，也許未來女足也有轉會費收入。同時要求球員做義工、到學校分享，回饋社會。」

女子甲組聯賽新軍247足球會舉辦季前發布會。（袁志浩攝）

「247足球會」由同名的健身中心贊助，「24/7 Fitness」董事及行政總裁黃靜怡表示，為期一年、一次性的贊助金額過百萬元，用於聘請外援、球員及教練上，又會提供運動科技及健身會籍支援。「感謝球會連名字也改掉，希望球員帶住這個名字獲得佳績，讓多點人認識我們。」

她指贊助契機源於營運團隊中，不乏運動員或足球專業出身的員工，深明在香港當運動員的苦況，望推動本地運動風氣，「如運動員得不到足夠支持，他們或會覺得做運動是負擔，不利行業發展。我們想幫助本地運動員，讓他們可以安心一點。」

「24/7 Fitness」董事及行政總裁黃靜怡表示，贊助期為一年，但不排除之後繼續合作。（袁志浩攝）

她透露，公司贊助不止於女足，同時有跟籃球、排球、男足球會合作，「最重要是帶出『做運動是開心的』這個訊息，單純是投入跟熱愛，成績只是其次。一年後會考慮是否繼續合作，順利的話，當然希望長久下去。」

這支新軍從本地球隊羅致曾麗薇、曾浩恩等，並留下部份升班功臣，如隊長馬欣言、去屆乙組神射手梁濼姸。教練團成員則由領隊劉學銘、助教黎耀昌及守門員教練鍾偉豪組成。

247足球會3位隊長，右起馬欣言、曾麗薇、曾浩恩。（袁志浩攝）

馬欣言見證女足發展 感觸可走得更遠

在女足界打滾逾廿年的馬欣言見證球圈起跌，她稱當年女足聯賽仍非足總旗下比賽，甚至只得4隊、無分組別，「不論你是年輕的，或已是港隊，都一起踢，分野很大，落場是去學習，因為根本贏不到。」

然而今屆女足聯賽已發展至3個組別共24隊，她也首度參與季前發布會、獲得大型贊助，「能參與其中，有點喜出望外。女足有發展但慢，可以走得更遠，有些隊友（曾麗薇、曾浩恩）的能力，可以全職為目標。」

她笑言要向年輕一輩學習，有幸跟多位新隊友一起拚搏，努力向上，「期望她們的年輕、活力能串連起大家，盡快融入，踢出成績。」