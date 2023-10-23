英雄聯盟S13世界賽｜DK BDS生死一戰　Deft連續2年生日陷出局邊緣

英雄聯盟（League of Legends，簡稱LOL）S13世界大賽戰至瑞士輪（Swiss Round）關鍵階段，中韓兩個賽區的頭號種子JDG及Gen.G均以全勝之姿晉級八強，但另一邊廂，4支0勝2負的戰隊將在今天展開命運對決，落敗一方將會被淘汰出局。

金赫奎（Deft）在今天（23日）迎來27歲生日，他所在的DK亦會在下午面對BDS爭奪一線生機。讓不少人感嘆的是，他去年生日時亦正值S12世界大賽，而且當時亦一度陷入出局絕境——類似的場面今年再次出現。



Deft在去年帶領DRX以黑馬身份贏得S12世界冠軍，其傳奇的職業生涯在今年世界賽開打之前，被官方製成《Gods》MV，獲網民大讚感人及勵志。

Deft去年奇蹟奪冠，可說是LOL史上最具傳奇的故事之一。（Instagram）

他去年11月轉會至DK，與著名前世界冠軍中路選手Showmaker合作，不過他們戰績平平，今年僅以第4種子身份入圍世界賽，在瑞士輪中先後不敵G2及KT，目前0勝2負身陷出局邊緣。

今天為Deft的27歲生日，前隊友Pyosik與Doran、Chovy、Keria及Canyon為其送上生日驚喜，其中Keria跟Deft曾是下路拍檔，他們的故事亦在MV中戲劇性地重現。

與此同時，Pyosik所在的Team Liquid其實亦為0勝2負，與Deft同為天涯淪落人。不過他與其他人為Deft送上的蛋糕，雖然只是由朱古力批堆疊而成，但網友均表示大受感動：「蛋糕是假的，情誼是真的。」

KT官方及Deft的一眾粉絲亦為他送上祝福，不過戰隊正陷入困境，他也沒有大肆慶祝，而且有人想起，Deft去年生日時，亦同樣處於世界賽的出局邊緣。當時他正在八強面對衛冕的中國戰隊EDG，而且前兩局皆北，幸最後以3：2絕地反勝晉級，才有了後來感動萬千觀眾的奇蹟奪冠。

在官方的前瞻宣傳片中，Deft表示這不是他第一次身陷絕境，「我沒有什麼壓力，反而很慶幸在打了兩場糟糕的比賽後，還有機會最後一搏。儘管已輸了兩場，但我還是相信我的隊友，相信我們能夠贏下世界冠軍。」

連續兩年生日都身處出局邊緣，網友紛紛感嘆不已：「想起了去年今日早上看比賽哭成狗的鬼樣子」、「《Gods》第二部正在發生」、「對我來說，這就像電影一樣」、「Deft的最後最後一舞開始了」。

兩名前世界冠軍與「蓋倫王」的相遇

說到BDS，這支從資格賽一路打入瑞士輪的歐洲戰隊，本不會受到太多注目。不過其上路選手Adam因為經常使用有別於版本強勢及比賽常用的冷門英雄，在今屆世界賽大放異彩，更以蓋倫一戰成名，獲網民封「蓋倫王」及「神王」等稱號。

BDS的中路NUC在宣傳片中，表示對方應該禁用蓋倫、達瑞斯及奧拉夫，不然對方就等着落敗。（X影片截圖）

因此這場DK對BDS的這場比賽，雖為兩支瀕臨出局的隊伍對決，但實際上頗受粉絲關注。畢竟DK陣中有話題人物Deft，還有Showmaker這名曾經被認為是Faker接班人的天才中路；BDS的Adam在今屆世界賽帶來如此多的話題及娛樂性，若他最後出局，相信亦會有不少粉絲覺得可惜。

BDS固然不算強隊，不過由於Adam的蓋倫在網絡爆紅，他們亦成為今屆世界賽一道奇特的風景。（Youtube截圖）

然而這就是殘酷的世界大賽，狹路相逢，只有一支隊伍能夠踏着對方，前往下一個階段。

Deft能夠再演去年的黑馬奇蹟，與隊友絕境逢生嗎？（X影片截圖）

DK與BDS的比賽將在今天下午6時開始，雙方會進行5局3勝制的賽事，不過晉級後依然要再淘汰兩支戰隊，才能從瑞士輪出線前往八強。

今天賽事的前瞻宣傳片：