女子世界盃︱門線科技踢美國出局　教練：我們練了9個月射12碼

撰文：吳慕兒
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女子世界盃16強美國戰至互射十二碼遭瑞典淘汰，創下歷來最早出局紀錄。互射十二碼雙方踢至第7輪才分出勝負，美國老將奧哈拉（Kelley O'Hara）射失後，瑞典前鋒靴迪（Lina Hurtig）的射門看似被美國門將尼靴（Alyssa Naeher）擋出，經VAR判定皮球已入白界在先，門線科技終為這場大戰分出高下。

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門線科技判定靴迪主射的一球已完全進入白界線。

美國大戰瑞典雖然全場佔盡上風，但這支四冠王者全場受制瑞典出色防守，尤其是門將梅素域（Zećira Mušović）的神勇表現，法定90分鐘打和，加時仍未能取得入球，需要以最殘酷的互射十二碼分勝負。

十二碼階段峰迴路轉，美國把握不到先射的瑞典兩度有球員射失的機會，到第7輪老將奧哈拉也射失，阿仙奴前鋒靴迪為瑞典主射，皮球似乎被美國門將尼靴擋出不入，可是靴迪第一時間向球證指出入球已入白界在先。賽事設有門線科技，球證聆聽VAR球證判決後，判定入球有效，瑞典就是憑這一球氣走美國晉級8強。

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瑞典晉級功臣靴迪十二碼歷程連環圖（點圖細閱）

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從大會提供的門線科技畫面可見，皮球只是「貼住邊」僅僅整個球超越白界線。由於足球賽事皮球必須完全進入白界入球入算有效，昔日不少賽事均曾出現只差毫釐入球無效的例子。2022男子世界盃亦曾出現日本球員三笘薰的底線助攻，似乎已出界在先的爭議，當時經VAR一錘定音判定皮球尚未完全出界，由於大會當刻沒有提供任何證據交代，引發好一陣爭議和討論。

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今次靴迪的入球，門線科技提供的畫面顯示皮球剛好已完全進入白界。對於等待VAR判決期間的煎熬，靴迪賽後說：「我不知道時間過了多久，但感覺猶如永遠那麼長，真是如釋重負。」

美國主帥安杜奴夫斯基（Vlatko Andonovski）在賽後記者上直言分勝負的方式殘酷，不希望靴迪的十二碼已入白界，「那是一個艱難時刻，一個難以度過的難關。我們希望那一球沒有越過白界，那只反映足球比賽可以有多殘酷。」

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美國隊三位球員先後在互射十二碼階段射失，安杜奴夫斯基稱球隊過去9個月都有在練習射十二碼，可惜今仗未能發揮出來。

相對分組賽未如理想的表現，美國在16強終發揮出王者本色，只是那仍不足夠晉級，「我知道我們的表現受到批評……我認為今天我們的表現踢出勇氣和韌力。」

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