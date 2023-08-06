女子世界盃︱美國首度16強出局　互射12碼負瑞典　美女門神成主角

女子世界盃16強世界排名第一的美國大戰世界排名第三的瑞典，兩大女足強國對陣，主角不是摩根（Alex Morgan）、韋冰露（Megan Rapinoe）或路化（Fridolina Rolfö）等球星，而是瑞典門將梅素域（Zećira Mušović）。



瑞典互射十二碼擊敗美國晉級八強。（Getty Images）

韋冰露射失十二碼

美國女足在分組賽3仗發揮遠在水準以下，只能以分組次名出線，受盡本國傳媒批評，今仗面對同級對手瑞典，終踢出「一姐」氣勢。可惜受制瑞典嚴密防守，加上對手效力車路士的門將梅素域全場左飛右撲，甚至是「門將的好朋友」門楣阻擋，法定時間90分鐘、以至加時30分鐘，均未能打開紀錄。

美國隊全場22次射門，多達11次中框，如非梅素域演出神勇，相信早已開紀錄。瑞典「捱」至互射十二碼，卻是率先射失一方，滿以為美國終可勝出，怎料一代傳奇韋冰露射失，一切回到原點。之後美國再有史密夫射失，瑞典由阿仙奴前鋒靴迪（Lina Hurtig）射入終結球賽。

美國首度16強階段出局。（Getty Images）

分組賽次名出線埋下伏線

美國是女子足球王國，歷來在8屆世界盃4度封王，1次亞軍，3次季軍，從未跌出三甲，今屆賽事在新老交替下，陣容不及2015、2019連續兩屆奪冠全盛期，當中球后韋冰露已屆38歲，決賽周前宣布今屆是她最後一屆參賽，並已退居後備。

她們分組賽跟荷蘭同組，最後一場分組賽對葡萄牙如非對手完場前射中柱，或許已經出局，只能賽和對手，次名出線，16強已經要面對瑞典，埋下伏線。今仗她們終踢出王者氣勢，全場狂攻瑞典，在車路士僅任後備的門將梅素域，卻踢出精彩一仗，120分鐘守和美國。梅素域2022／23球季僅為車路士在女子英超聯賽正選上陣7場，並未阻礙她演出身手，屢次阻擋美國的攻擊和射門，獲選為今仗最佳球員。

瑞典美女門神梅素域成功120分鐘守和美國，獲選為今仗最佳球員。（Getty Images）

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峰迴路轉的互射十二碼

美國從未試過四強前止步，互射十二碼階段，雙方頭兩輪均極高水準射入；第三輪瑞典的比莊（Nathalie Björn）射失，美國由美維絲（Kristy Mewis）射入，一度取得優勢；不料緊接下來美國名將韋冰露操刀卻一飛衝天，她不禁隨即苦笑。

韋冰露射失十二碼後不禁苦笑。（Getty Images）

美國教練不想十二碼入白界

瑞典另一球員布隆姬絲（Rebecka Blomqvist）隨即也射不入，美國再獲機會仍把握不住，前鋒史密夫（Sophia Smith）同樣宴客，互射十二碼進入突然死亡階段。

美國門將尼靴（Alyssa Naeher）和瑞典守將艾歷臣（Magdalena Eriksson）分別射入，第7輪美國另一老將奧哈拉（Kelley O'Hara）射中門柱不入，瑞典前鋒靴迪的射門看似被尼靴救出，她隨即向球證抗議皮球入網在先，經VAR判定入球有效，瑞典互射十二碼5：4擊敗美國，晉級八強。瑞典門神梅素域在120分鐘演出精彩，但互射十二碼美國隊三個球員都是自己射失，她沒有機會表演身手。

美國主帥安杜奴夫斯基（Vlatko Andonovski）在賽後記者上直言分勝負的方式殘酷，不希望靴迪的十二碼已入白界，「那是一個艱難時刻，一個難以度過的難關。我們希望那一球沒有越過白界，那只反映足球比賽可以有多殘酷。」美國隊三位球員先後在互射十二碼階段射失，安杜奴夫斯基稱球隊過去9個月都有在練習射十二碼，「我知道我們的表現受到批評……我認為今天我們的表現踢出勇氣和韌力。」

靴迪為瑞典射入最後一球十二碼，成為贏波英雄。（Getty Images）

美國首度在準決賽前出局，今屆表現令人失望，一代球向韋冰露未能為球隊開創三連霸，只能遺憾告別世界盃，賽後一度哭成淚人。美國正在轉型期，今屆失去多員星將，大軍中多達14個球員首度參賽，「陣痛」無可避免。事實上，她們在東京奧運已曾在分組賽0：3大敗予瑞典，最終在韋冰露領軍下得到季軍。

瑞典擊退美國後，八強將遇上另一強敵——今屆表現同樣十分突出的日本。今屆世界盃已有多支熱門球隊早段下馬，分組賽階段東京奧運女足金牌得主加拿大、世界排名第二的德國和球后瑪達壓陣的巴西均告出局。美國硬撼瑞典出局，其實已不算是冷門賽果。