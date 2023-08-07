女子世界盃︱韋冰露射失12碼美國負瑞典出局　「就像個噁心笑話」

韋冰露（Megan Rapinoe）最後一屆女子世界盃，卻以遺憾的方式告別這個她曾經威風八面的華麗舞台。

美國女足在16強與瑞典鬥足120分鐘仍踢成0：0，互射十二碼階段，韋冰露竟成為美國陣中第一個射失的球員。賽後她直言，如此結束國家隊生涯：「就像是噁心笑話」。



韋冰露操刀主射十二碼，絕無僅有地「一飛沖天」。（路透社）

韋冰露為苦笑解畫：「就像個噁心笑話」

互射十二碼階段，美國頭三輪皆中鵠，瑞典的比莊（Nathalie Björn）第三輪射失，美國第四輪由「十拿九穩」的韋冰露操刀，本以為勝利在望，怎料這位一代球后主射竟然一飛沖天。

她看着皮球遠離目標，隨即轉身低頭苦笑，遭不少美國球迷在Twitter大肆批評：「射失十二碼有什麼好笑？」她賽後解釋：「射失十二碼，就像個噁心笑話，這正是我為何苦笑。」韋冰露不忿，「真是他X的開我玩笑，我會射失十二碼？老實說，我已經記不起對上一次射失十二碼是什麼時候，在比賽中射失已是很久以前的事。」

韋冰露射失十二碼後不禁苦笑，遭不少美國球迷批評。（Getty Images）

她說主射前的想法一如以往，「我準備入球，將皮球射進網窩，就像一直以來一樣。」跟其他情況不同的是，決賽周前38歲的她宣布今屆是她最後一屆參賽，並會在2023美國全國女子足球聯賽（NWSL）球季完結後掛靴。

她領軍下的美國，先後在2015、2019連續兩屆世界盃奪冠，今屆退居後備，不再做隊長，準備好交棒給下一代。可是球隊新球員湧現，或許適應和培養默契需時，分組賽表現跟昔日全盛期有巨大落差，就連美國隊另一傳奇、韋冰露昔日隊友萊特（Carli Lloyd）也在擔任評述時不留情面狠狠批評。

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既傷感卻又榮幸的告別

直到今仗對瑞典，美國終發揮出王者應有霸氣，韋冰露認為：「我覺得我們踢得很好，很開心我們能夠這樣踢。」踢得好，球場上不一定有回報，一條門楣拯救了瑞典，到了互射十二碼，一切皆有可能，她接受Fox電視訪問時稱：「這是黑色幽默，我射失十二碼。這是足球比賽帶來平衡的美麗一面。」

「我很感恩，也很開心，知道這是終結，又實在傷感。這是我唯一一次經歷這種事（世界盃互射十二碼敗陣），這已是榮幸。」她感言，「能擁有如此漫長球員生涯，效力過這麼多成功球隊，並作為非常特別一代的一部分，在球場內外均取得重大成就，我感到很幸運也很感恩，難以感到任何形式的失望。」

再見了，韋冰露！（路透社）

她不諱言，「當然在世界盃被淘汰出局，即時是會感到失望的，但我OK，在很多方面我已準備好完結，已為此感到平和。」當被問到她在世界盃的回憶，韋冰露又忍不住哭了，「我熱愛球員生涯的每一刻，我將會極度想念它，同時又感覺現在是時候（告別），所以是可以的。」說着說着，她又爆多句：「這場比賽到最後由我射失十二碼，是某種黑色幽默吧」，今次說完她自己已大笑出來。

瑞典前鋒靴迪的一球被VAR和球證判定為入球、美國證實首度16強出局後，韋冰露雙手掩面哭泣，之後走到場邊在母親和家人懷中痛哭，也在另一半Sue Bird和親友的安慰中重現歡顏，隨後多謝及接受球迷支持與鼓勵。韋冰露今屆4場賽事全部僅後備上陣，今屆繼續為隊長之一的正選前鋒摩根（Alex Morgan）直言心碎，，「很傷透心了，它像個噩夢，感覺非常不好。」

韋冰露為美國上陣最後一仗，竟是球隊首度在世界盃跌出三甲之時。（路透社）

她之後在採訪區說：「真是難受，感覺很糟糕，我們實在遠遠不止這樣。」對於她在美國隊留下的傳奇，韋冰露稱，「這支球隊一直為得到更多而奮戰，對我來說那是獲益最多的部分——知道我們能夠運用非常獨特的才華，去做一些能夠永遠改變世界的事。」

一個偉大球員，不會因為射失一球十二碼損害她的傳奇地位，正如巴治奧在1994世界盃決賽射失關鍵十二碼，意大利不敵巴西得亞軍那時一樣。可惜的是，巴治奧4年後在意大利八強對法國得到救贖，有機會再次互射十二碼操刀並射入（惟法國最終挫意大利晉級），第202次也是最後一次為美國上陣的韋冰露已沒有機會了。