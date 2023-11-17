澳門賽車｜郭富城戰房車賽波折多　排位賽四度紅旗兼提早結束

香港唱跳天王郭富城今周末挑戰東望洋賽道，出戰CTCC澳門房車盃，可惜今日（17日）舉行的排位賽卻一波三折，20分鐘的排位賽4度出示紅旗，最終提早結束，而郭富城更無法造出時間。



郭富城代表殼牌捷凱領克車隊出戰今年的澳門格蘭披治。（澳門大賽車Facebook圖片）

殼牌捷凱領克車隊（Shell Teamwork Lynk & Co Racing）早前宣布，熱愛賽車的香港天王郭富城以特邀車手身份加盟，將在今周末的澳門格蘭披治大賽車登場，出戰「澳門房車盃—CTCC中國汽車場地職業聯賽」，駕駛88號戰車的他當然成為眾人焦點。

澳門房車盃在周四（16日）舉行兩節自由練習，郭富城駕駛03TCR的戰車，最快圈速造出2分43.324秒。

郭富城加入殼牌捷凱領克車隊 將出戰TCR中國系列賽及澳門大賽車

郭富城駕駛88號戰車挑戰東望洋。（澳門格蘭披治大賽車Facebook）

澳門房車盃今早舉行20分鐘的排位賽，稱得上是一波三折，王日昇失控炒車，賽會先出示黃旗，其後再出示紅旗，賽事短暫停頓5分鐘左右重開，惟餘下9分27秒時，再度因有戰車失控而出示紅旗，花了10分鐘清理賽道，想不到重開不足3分鐘再度停頓，今次並非因為炒車，而是賽道上的橫額被吹倒，亦花一段時間處理。

排位賽剩餘不足7分鐘，根據練習賽的時間，每個圈至少花兩分半鐘，換言之最多可造一個快圈，但中國車手林城華撞牆炒車，排位賽又一次暫停，大鐘只餘下1分17秒，其後大會宣布排位賽提早結束，而郭富城則與大部分車手一樣，未能造出時間。