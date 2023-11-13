英雄聯盟世界賽｜京東電競JDG不敵T1出局　網民微博狂轟籲齊退貨

《英雄聯盟（League of Legends，簡稱LoL）》S13世界賽焦點一戰，最大熱門JDG（京東電競）在四強被T1以3：1擊敗，史無前例大滿貫的「燦金之路」告終。

由於JDG除「尺帝」Ruler外，其餘選手表現大為失準，著名韓援打野Kanavi更是在第四局走位失誤被Faker擊殺，導致隊伍團戰潰敗並輸掉比賽，因而被內地網民怒轟「打假賽」、「精忠報國」，賽後京東微博下亦有大量留言稱要集體退貨。



JDG在今個賽季可謂無敵之師，國內聯賽兩連霸再加上季中邀請賽（MSI），整個賽季沒有輸過一次BO5（五局三勝賽），進入瑞士輪後亦輕鬆以3：0成為首兩支晉級八強的隊伍之一，今場面對T1因而被認為是決賽提前上演。

JDG陣容強大，加上今季戰績出色，被認為是今屆世界賽最大熱門。（JDG微博）

與此同時，由於另外兩支LPL（中國賽區）的隊伍均在八強告捷，其中BLG更爆冷擊敗LCK（韓國賽區）第一種子晉級，四強有3支中國隊伍，一時間讓LPL奪冠機會大增。

雖然賽前JDG主動選擇紅方似乎有什麼戰術意圖，但他們未能在首局佔到便宜，T1首局以壓倒性優勢取勝，隨後JDG亦輕鬆追和至1：1，加上第三局時Faker的精彩發揮，這場巔峰對決讓不少觀眾大呼過癮。

只是在T1拿到「Match Point」的第四局，JDG陣中被不少人稱為世界第一打野的Kanavi，第28分鐘在小龍坑附近準備爆發團戰時出現低級走位失誤，被Faker的阿祈爾輕鬆擊敗，本已陷入劣勢的JDG隨即兵敗如山倒，被T1直接終結比賽以3：1晉級。

由於今屆世界賽在韓國首爾舉辦，加上T1為四強唯一韓國隊伍，內地網民賽後均大為憤怒，紛紛怒轟Kanavi「精忠報國」、「二等兵Kanavi報到，忠誠！」，還稱他為T1晉級功臣，「T1慶功宴如果Kanavi不到誰都不能動筷子！」

賽後網民在微博怒轟Kanavi「精忠報國」，「Kanavi在幹嘛」的詞條更曾登上微博熱搜第4位。（微博截圖）

不過亦有部分網民認為Kanavi已經打得不錯，表示如果不是他的話連那一局也拿不到，「只拉一局就精忠報國了？」、「說實話Kanavi一直在努力找機會吧，沒Kanavi也撐不了這麽久吧，左手（JDG中路）倒是一直隱身」。事實上在JDG唯一贏下的那一局中，Kanavi被國內官方轉播評為MVP。

此外，也有很多網民認為隊中其他中國選手表現更不堪：「客觀就是中上差距，最後一把是打野急了」、「Kanavi也只是最後一把在犯罪。但是369（JDG上路選手）是一直在犯罪」、「贏也是靠韓國人，輸也是輸韓國人，賴也是賴韓國人」。

除表現出色的Ruler外，Kanavi及其他JDG選手在賽後均被內地網民嘲諷。（微博圖片）

網民湧入京東微博呼籲退貨

今屆世界賽八強，T1以3：0直落淘汰LNG（李寧電競）時，也曾引起大量內地網民不滿並呼籲罷買，當時不少人湧入李寧抖音直播間洗板，諷刺其羽絨「不抗寒（韓）」，當時京東亦趁機「抽水」，將部份羽絨貨品標題改成「支持JDG抗寒只要369」，369既是貨品的價錢，也是JDG上路選手白家浩的ID。

「他朝君體也相同」，京東抽水不留情面，卻沒想到事隔一周自己也遭遇同一命運。賽後大量網民湧入其官方微博下表示不滿：「今天大家一起退貨」、「韓國棒子都是臥底」、「京東也不防寒啊」、「你們京東那麼會送的嗎？」、「退貨！！！！你們打野假賽！」、「別特麽投電競了，謝謝你，去買菠菜吧」，惟之後京東已將所有留言隱藏。

JDG落敗後，大量網民到其母公司京東微博下宣洩不滿。（微博截圖）

決賽將在周日（19日）下午4時舉行，由WBG（微博）對戰T1。