英超｜傳曼聯給予坦赫格冬季增援資金　重整陣容加強兩個位置實力

英國首富拉傑夫（Jim Ratcliffe）入股曼聯25%在即，領隊坦赫格（Erik Ten Hag）有望獲一筆可觀資金在明年1月擴軍。

英國《太陽報》指他已明確表示球隊目標為保持歐聯席位，並計劃在冬季轉會窗買入一名閘位及翼鋒，藉此重建球隊陣容。



儘管在夏天先後買入凱倫（Rasmus Højlund）、美臣蒙特（Mason Mount）及奧拿拿（André Onana），不過曼聯今季成績仍未如理想。凱倫在英超仍未開齋，蒙特未能融入球隊，奧拿拿直至最近才重拾狀態，加上球隊傷兵滿營，「紅魔鬼」增兵補強似乎勢在必行。

凱倫雖英超仍未開齋，但在歐洲賽入球不少，美臣蒙特則是明顯地仍未融入球隊。（Getty Images）

拉傑夫成為球隊股東之事相傳快將落實，英國《太陽報》指他將會給予坦赫格一筆資金以重整（Reset）陣容，周末戰勝盧頓之後，坦帥有信心球隊能保住來季歐聯席位，。

報道續指坦赫格希望買入一名右閘，以及能夠出任兩側翼鋒的球員，同時亦會聆聽對安東尼（Antony）、安東尼馬迪爾（Anthony Martial）及辛祖（Jadon Sancho）的報價。後兩者被清洗早已不令人意外，特別是辛祖與坦帥鬧出不和後，離隊已是如箭在弦之事。

辛祖在曼聯的表現一直未如理想，與坦赫格反面後，相信其紅魔生涯亦告結束。（Getty Images）

「轉會達人」羅曼奴（Fabrizio Romano）指祖雲達斯已就羅致辛祖與曼聯接觸，但該意大利球會只希望借用並承擔部分薪酬，曼聯則更希望將該名英格蘭國腳賣走，雙方並未就此有過任何正式談判；英國《每日電訊報》則報道指有沙特球會欲在一月出價收購辛祖。

安東尼馬迪爾表現屢受批評，被清洗之事已多次傳出。不過去年夏天以總價1億歐元從阿積士來投的安東尼，雖然今季表現乏善可陳，但在最近的記者會上續獲坦赫格力撐，這名屬坦帥「嫡系球員」的翼鋒會否離隊則仍待觀察。

右閘方面，目前曼聯的主力球員為雲比沙卡（Aaron Wan-Bissaka）及達洛治（Diogo Dalot），前者專職右閘但早前受傷患困擾，後者則可出任左右兩閘，不過兩者進攻及用波能力均不算出色，相信崇尚控球進攻的坦赫格，應希望羅致一名更具進攻能力及技術的右閘。

雲比沙卡一對一的防守能力毋庸置疑，不過其進攻及用波能力卻未必符合坦帥要求。（Getty Images）

此外，《太陽報》亦透露有消息指麥湯米尼（Scott McTominay）將繼續留隊，「坦赫格希望麥湯米尼留下，他不會讓該名蘇格蘭國腳離開。」報道續指他與哈利馬古尼（Harry Maguire）現已成為陣中關鍵球員。他們最近幾場都為曼聯正選上陣，「足球界的一切瞬息萬變。」

回想8月時，麥湯米尼及馬古尼都身處被球隊放棄邊緣，更一度傳出「錘仔幫」欲以5000萬鎊將兩人打包至倫敦，但最終因曼聯認為出價過低而告吹。誰又能想到過去僅3個月左右，這兩名曾淪為坦帥棄將的邊緣人，竟突然成為曼聯陣中不可或缺一員？