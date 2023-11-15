英超︱曼聯傳願放走卡斯米路　祖雲達斯有意借辛祖但未必走得成

卡斯米路（Casemiro）上季加盟曼聯，消息震撼，一來是年過30老將身價仍高達7000萬英鎊，並獲得35萬英鎊周薪的4年長約，二來這位5度為皇馬贏得歐聯的巴西戰將，級數十足，願意「委身」加盟重建中的紅魔鬼，令外界相當意外。

加盟首季卡斯米路表現八面玲瓏，深獲讚賞，今季表現下滑不少，更傳來曼聯放風願意出售卡斯米路的消息。



曼聯被指願意放走卡斯米路。（Getty Images）

卡斯米路上季在曼聯中場助攻助守，演出身價，帶領球隊重返英超前四，重獲歐聯資格，並贏得聯賽盃冠軍，一洗6年的錦標荒。當時大家都覺得，曼聯花上這7000萬英鎊也是值得。

不過新球季一切變了樣，球隊改變陣式，美臣蒙特的加入，很多時中前場只得卡斯米路一人主力防務，令已屆31歲的他疲於奔命，暴露體能、速度不及對手的弱點。曼聯開季欠順，他也是備受批評的焦點人物之一。

美臣蒙特加盟，卡斯米路防務工作更吃重，今季表現大倒退。（Getty Images）

卡斯米路今季8次英超上陣，曼聯只得4勝4負，他在10月初受傷並一直倦勤至今。連同歐聯及聯賽盃，他共12次出場，紅魔更只錄得7負5勝，跟上季完全相反。

體育平台talkSPORT消息指，「曼聯將考慮出售卡斯米路套現」。卡斯米路是最新一位獲沙特阿拉伯球會看中的巨星級球員，加上即將購入曼聯25%股權的英國富豪拉傑夫（Sir Jim Ratcliffe）曾借卡斯米路為例，指出曼聯轉會政策有問題，相信紅魔鬼會對放走卡斯米路持開放態度，以收集資金重建球會。

祖雲達斯有意借用辛祖，但曼聯未必放人。（Getty Images）

曼聯另一貴價貨查頓辛祖（Jadon Sancho）與領隊坦赫格關鍵決裂，不准隨一隊跟操，甚至被逐出球隊Whatsapp群組，已屆「非走不可」地步，外界預料他明年一月「轉會窗」重開鐵定離隊。

問題是，以辛祖目前的表現、態度和狀態，加上高昂人工和身價，願意引入他的球隊相當有限。多蒙特傳過有意「回收」，最新消息指，祖雲達斯有意借用。

根據「轉會達人」、意大利記者羅曼奴（Fabrizio Romano）消息，「祖雲達斯近日問及有關辛祖交易的資訊，此子1月料將離開曼聯，祖雲達斯對他有興趣，但只限借用，並只負擔部分人工。」羅曼奴稱，雙方暫時未作洽談，因為「曼聯希望等待永久轉會出價」，而非借用交易。

曼聯幾乎在2020年得到辛祖，惟多次競價仍未能滿足多蒙特，一年後紅魔鬼終以8500萬歐元購入辛祖，可是這位年輕英格蘭翼鋒成為紅魔鬼一員後，一直未能演出身價，表現與預期相差極遠，連英格蘭國家隊席位亦不保，曾多次傳出可能離隊消息，今季更被領隊坦赫格打入冷宮。