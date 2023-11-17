世界盃外圍賽︱港足對土庫曼重新決選　艾華頓歸隊　三人被剔走

撰文：袁志浩
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香港足球代表隊剛於世界盃外圍賽次圈分組賽不敵伊朗，球隊下周二（21日）主場對土庫曼，今再度決選，名單跟上仗有三處變動。

主教練安達臣早前已明言，因傷落選鬥伊朗的艾華頓有機會歸隊，最終亦重選這位港隊進攻主力。至於防線方面，同是巴西裔的費蘭度及艾里奧也再度入圍；後者上次決選後因家事退隊。

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艾華頓重返港隊名單。（資料圖片）

從上次名單中被剔走的包括余煒廉、周緣德及張憙延，當中周緣德在對伊朗最後階段後備登場，完成地標戰。值得一提，傑志守門員保羅則繼續不入名單，他於周日（12日）的高級組銀牌踢足全場，表現出色，惟安達臣曾稱，這位門將亦有傷在身。

守門員：梁興傑 (標準流浪)、葉鴻輝 (東方)、謝家榮 (大埔)

後衛：李毅凱 (標準流浪)、勞烈斯 (大連人)、陳晉一、費蘭度、艾里奧、羅梓駿 (傑志)、茹子楠 (梅州客家)、梁諾恆 (浙江隊)

中場：林衍廷 (標準流浪)、余在言 (東方)、陳俊樂 (傑志)、鞠盈智 (冠忠南區)、黃威、胡晉銘 (理文)、陳肇鈞 (大埔)

前鋒：安永佳 (廣西平果哈嘹)、米高 (恩高斯達特)、潘沛軒 (傑志)、艾華 (冠忠南區)、艾華頓 (理文)

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港隊今日於伊朗完成在當地的最後一課訓練，球隊今晚會經多哈轉機，預計明日下午抵港，休息後會於下周日（19日）晚上再操練，備戰下周二（21日）主場對土庫曼的世界盃外圍賽。

2026世界盃暨2027亞洲盃外圍賽第二圈
港隊11月份賽程：

香港　Vs　土庫曼
日期：11月21日（二）
時間：08：00pm
地點：香港大球場
票價：$200（成人）、$50（特惠）

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