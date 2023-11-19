迪亞斯梅開二度領軍挫巴西後　利物浦即派包機接父母到英國︱足球

利物浦翼鋒路爾斯迪亞斯（Luis Diaz）與父母和家人早前度過難過一關，經歷父母被綁架，迪亞斯周五在世界盃外圍賽南美區分組賽代表哥倫比亞主場迎戰巴西踢出精彩一仗，父母在場見證下，下半場梅開二度，助哥倫比亞反勝2：1。

賽後利物浦出動私人飛機，將迪亞斯父母和部分親人接送到英國，讓迪亞斯一家可以在利物浦共度聖誕節。



路爾斯迪亞斯父親文奴爾見證愛兒梅開二度，領哥倫比亞擊敗巴西。（路透社）

路爾斯迪亞斯父母在祖家哥倫比亞被綁架，母親瑪露蘭達（Cilenis Marulanda）很快被尋回後，父親文奴爾（Luis Manuel Diaz）卻足足被綁架13日後才獲釋。迪亞斯在父母出事後，堅強地一直留隊操練比賽，直到剛剛11月份國際賽周期展開，他才回到哥倫比亞跟家人重聚，父親文奴爾一見兒子便哭成淚人。

世界盃南美洲區外圍賽，向來是競爭性相對最低的一個洲份，2026年決賽周，10個南美國家，足足有6.5個席位。當然對另外8支球隊而言，每場面對兩大熱門巴西、阿根廷的比賽都是硬仗。哥倫比亞主場對巴西，開賽僅4分鐘便落後，阿仙奴小將馬天尼利為森巴兵團先開紀錄。

迪亞斯趁國際賽周回到哥倫比亞跟家人重聚，父親文奴爾一見兒子便哭成淚人。（哥倫比亞足總）

巴西缺少了尼馬，加上雲尼斯奧斯上半場27分鐘傷出，似乎失去進攻重心，未再添入球；哥倫比亞藉主場之利狂攻，全場23次射門幾乎是巴西兩倍，10次命中目標，更較巴西多7次。他們大部分時間落後，到75分鐘，終由迪亞斯為哥倫比亞射進扳平一球。

他入球後，立即指向觀眾席，電視直播鏡頭捕捉到迪亞斯父親文奴爾淚眼汪汪地高舉雙手慶祝，父子隔空互動上演感人一幕。4分鐘後，隊長哈美斯洛迪古斯（James Rodriguez）送上助攻，迪亞斯再入一球，個人梅開二度領哥倫比亞2：1反勝巴西。

迪亞斯梅開二度，助哥倫比亞2：1反勝巴西。（Getty Images）

迪亞斯賽後說，過去數星期經歷「艱難時刻」（hard moments），「人生令你堅強與勇敢，我認為足球如是，而且不止足球，人生亦如是。」他感激隊友和教練團隊在每個時刻都為他送上支持，「我將勝利獻給人民，這是他們應得的。」

迪亞斯的父母是遭到哥倫比亞反政府武裝份子「民族解放軍（ELN）」綁架，他們10月28日在哥倫比亞家鄉巴蘭卡斯（Barrancas）街頭被4個持槍男子擄走，母親瑪露蘭達很快被釋放，文奴爾卻一直當上人質，成ELN跟政府討價還價的籌碼，直到13日後才獲釋。迪亞斯全程一直留在利物浦，直到11月份國際賽周展開，他終於回到老家，到埗後先跟家人會面，父子倆一見面皆哭成淚人。

哥倫比亞擊敗巴西後，迪亞斯所屬球會利物浦隨即作出一個三贏的決定——出動私人飛機送迪亞斯的父母和部分親人到利物浦。迪亞斯的父母周六早上已抵達利物浦市。

自從他的父母出事，利物浦一路送上支持，領隊高普讓他放假，並自行決定是否操練和出賽。他將會在周二戰畢對巴拉圭一仗後才歸隊，迪亞斯會聯同一班同樣剛踢完南美洲區外圍賽的隊友，包括巴西的艾利臣、阿根廷的麥阿里士打和烏拉圭的紐尼斯，以及因同一理由從南美返英的其他英超球會球員一起出發。

利物浦這舉動，無論對球會、迪亞斯一家以至球隊都是三贏局面。經此一劫，迪亞斯一家終於可以齊齊整整過聖誕節，固然是好事，與此同時，周六（25日）便是利物浦作客曼城的英超年度大戰，這安排可以令迪亞斯心無旁騖、充滿動力地備戰，對球隊百利而無一害。再者，利物浦向來是一間人情味濃的球會，美國芬威體育集團（FSG）入主後，卻受到不少抨擊，指球會改以利字當頭，今次也可趁勢重新塑造「家庭球會」的形象。

2023年11月5日，路爾斯迪亞斯（Luis Diaz）入球後馬上掀起球衣，其T恤寫有促還父親自由的字眼。（Reuters）

26歲的迪亞斯在哥倫比亞非常受歡迎，綁架事件在該國引起公憤。迪亞斯連日憂心忡忡，11月5日在對陣盧頓的賽事，他末段後備上陣，入球為紅軍扳平後掀起球衣，展示寫有期望父親重獲自由標語的T恤。他當日賽後直言：「每一秒、每一分鐘，我們的憂慮都在加深。」

哥倫比亞軍方和警方很快表明，已得悉文奴爾身處位置，惟ELN一直企硬，在各方壓力下，直到11月9日才放人。