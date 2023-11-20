港足對土庫曼演傑志「內訌」　主帥呼籲入場支持︱附免費直播資訊

香港足球代表隊周二（21日）晚將於世界盃亞洲區外圍賽主場對土庫曼，主教練安達臣明言是最佳搶分機會，呼籲球迷入場支持。

另外，今場比賽將由港台電視32免費直播，並由劉舜文及名宿李健和評述。



港隊上周五作客0：4不敵伊朗，翌日返港稍作休息後，昨天晚上復操。今仗獲重召的艾里奧與費蘭度，因在菁英盃上陣，周日沒有訓練，意味兩人在比賽前僅得今日約一小時的練習。

港隊前鋒米高「紮住上」。（袁志浩攝）

港足主教練安達臣呼籲球迷入場。（袁志浩攝）

雖然米高在左大腿包紮下操練，但主教練安達臣指大軍全數球員都可候命，包括有足夠休息的進攻主力艾華頓。

在近乎最佳人腳應戰下，安達臣也明言今仗是搶分、甚至贏波的最好機會，「我們只有一個目標，就是贏波。同組有伊朗跟烏茲別克兩支強隊，若明天全取3分，能給我們信心去爭更多分數，仍有機會晉級下一圈。」

艾華頓上仗休息後今場重返港隊。（袁志浩攝）

這位教練在記者完成提問後，堅持再補充了一番話，呼籲球迷入場，「對上兩次主場（對汶萊及不丹），我們在球迷支持下贏10：0、4：0。輸伊朗後可能有人會卻步，但我們同樣需要球迷，去推動我們入波、贏波，這也是舉辦主場比賽的原因。」

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世界排名僅比香港高9位的土庫曼，上場1：3不敵烏茲別克，陣中最為香港人熟悉的球員，定必是傑志翼鋒明加索夫。

安達臣則認為港隊要提防對手兩名前鋒達基耶夫（Elman Tagayev）跟安尼耶夫（Teymur Charyyev），「他們體型不錯，防守很緊密，擅於快速反擊，但我們會繼續壓逼、進攻他們。」同效力「藍鳥」的費蘭度表示，「我們港隊也有好球員，會盡全力取勝。」

費蘭度跟敵軍隊長明加素夫身為隊友，對他有一定了解。（袁志浩攝）

至於今仗跟多名隊友為敵的明加索夫，坦言有向國家隊隊友分享資料，但透露自國際賽期展開，便跟相關傑志球員沒有交流，「在這90分鐘內，我會忘記我們的友情。」他跟主帥奧拉索夫異口同聲，明言對港隊定必要拿下勝利。

明加索夫與土庫曼主教練也明言，對香港要拿下勝利。（袁志浩攝）

2026世界盃暨2027亞洲盃外圍賽第二圈

港隊11月份賽程：



香港 Vs 土庫曼

日期：11月21日（二）

時間：08：00pm

地點：香港大球場

票價：$200（成人）、$50（特惠）

