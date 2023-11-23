足球｜夏蘭特化身秘密天使報答母會　贊助球迷作客征升班附加賽

挪威球會拜尼（Bryne FK）近20年未能角逐頂級聯賽，今季幾經辛苦取得升班附加賽的最後一席，但作客賽事卻成為一眾球迷的負擔，或許未能現場支持愛隊。不過，拜尼方面透露出現了「秘密天使」，為200名球迷支付交通費及入場券，而他就是曼城尖刀艾寧夏蘭特（Erling Haaland）。



夏蘭特年僅23歲已是金球獎第2名，但未有因此而忘本。（路透社）

或許在不少球迷的認知當中，對早期夏蘭特的印象是效力薩爾斯堡紅牛，或再推前一點，是挪威班霸莫迪（Molde FK），其實夏蘭特的母會是拜尼。

夏蘭特自5歲加入這間在1926年成立的挪威球會，在2015年首次為一隊披甲，他在母會渡過12個年頭，夏蘭特在2017年離開母會。拜尼自2003年降班至甲組後，便一直未能重返頂級聯賽，最接近的一次已經是2006年，當時拜尼打入升班附加賽，可惜無緣升上挪超。

自夏蘭特效力以外，未曾見證母會在挪超角逐，但來年似乎有機會了。拜尼在最後一輪小勝，升上第6位，搭上升班附加賽的尾班車（編按：挪甲前兩名球隊直升挪超，第3至第6名需踢附加賽），相隔17年後再度打入附加賽。

應有不少球迷知道，在加盟薩爾斯堡紅牛之前，夏蘭特曾為挪威班霸莫迪效力。（夏蘭特Instagram）

拜尼要升班，需要過五關﹑斬六將，先要作客鬥第5名的史達（Idrettsklubben Start），其後再要先後面對聯賽第4及第3的球隊，若順利過關，最後要鬥挪超第14名的史達比克，所以難度不低。

母會難得有機會「衝超」，英國《每日郵報》轉述丹麥媒體《TV 2》報道指，夏蘭特化身「Secret Angel」，為200名母會球迷支付前往Kristiansand的火車票及入場券的費用，合共約13100英鎊（約13萬港元），若有球迷不想乘坐火車的話，他也可以轉為支付巴士車票。

夏蘭特的母會其實是一間叫拜尼的母會。（夏蘭特Instagram）

當然，這對於周薪達37.5萬鎊的夏蘭特而言只是九牛一毛，但其對母會情義，絕非能以冷冰冰的幾個能數字衡量。縱然拜尼的市場部經理Bjørn Hagerud Røken保持神秘，表示在球會角度而言，他不能透露是誰出錢贊助球迷，但他都感激這名「神秘人」。

「能夠讓這麼多球迷前往Kristiansand，這種奇妙的感覺我們實在無法用言語來形容。現在大家都處於經濟不景的狀況，因此球迷想要像這樣遠征十分困難。」

拜尼發言人Ole Morten Hobberstad隨後公開感謝夏蘭特，似乎「Secret Angel」身份呼之欲出，「很高興夏蘭特希望能贊助拜尼球迷，拜尼球會上下對此深表感激。這也讓一些最初因為金錢顧慮而卻步的人，現在能夠前往作客場地支持拜尼踢這場升班附加賽。」