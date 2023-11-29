歐聯︱PSG對紐卡素爭議12碼後續　涉事VAR球證遭歐洲足協撤換

歐聯F組出線關鍵一戰，巴黎聖日耳門（PSG）主場對紐卡素末段憑一記爭議12碼逼和對手。判決不單改寫賽果，對出線形勢也有重大影響。全球體育媒體紛紛報道「紐卡素被搶劫」的消息，歐洲足協立即行動，引發爭議的波蘭籍視像助理球證（VAR）基維亞高夫斯基（Tomasz Kwiatkowski）被免除周三（29日）晚歐聯賽事的職務。



巴黎聖日耳門（PSG）主場對紐卡素末段憑一記爭議12碼逼和對手，雙方球員一度包圍主球證。（路透社）

爭議12碼紐卡素「被打劫」

PSG對紐卡素一仗，伊沙克24分鐘的入球助喜鵲領先，PSG一直未能攻破對手大門，直到補時6分鐘，PSG右路傳中，紐卡素左閘利夫拿文度（Tino Livramento）擋出皮球，PSG主場球迷不斷叫囂，說是「手球」，但主球證馬仙尼克（Szymon Marciniak）示意比賽繼續，一眾PSG球員圍着他理論，結果VAR球證基維亞高夫斯基介入，要求馬仙尼克到場邊睇片，波蘭籍球證看過錄像後改判手球犯規，直指12碼點。

然而從慢鏡可見，皮球是先省中利夫拿文度的胸口再彈到其手肘位置，如此判12碼是有點過嚴。歐洲足協今年4月才就手球條例提出指引：皮球先觸及身體再碰到手，不算犯手球，這場比賽一眾球證的判決，猶如狠狠摑歐洲足協一巴。

從慢鏡所見，皮球先省中利夫拿文度的胸口。（網上片段截圖）

之後再彈往他的手肘。（網上片段截圖）

涉事VAR球證遭撤換

麥巴比主射中鵠，兩隊各得1分。尚餘最後一輪分組賽事，多蒙特以10分提早出線，PSG手執7分排第二，下場作客多蒙特，掌握出線主導權；反之失去寶貴2分的紐卡素，與AC米蘭同得5分，下場必須擊敗對手之餘，還要寄望PSG失分才有機會晉級。

這球12碼對被稱為「死亡之組」的F組出線形勢影響深遠，引發如此巨大爭議，歐洲足協宣布同為波蘭籍的視像助理球證（VAR）基維亞高夫斯基，被免除周三（29日）晚歐聯賽事的職務。基維亞高夫斯基原定周三晚會為皇家蘇斯達對薩爾斯堡一仗出任VAR球證，如今改由德國球證費歷斯（Marco Fritz）取代，他會否在最後一輪分組賽獲委任，目前尚待公布。

歐洲足協未就事件作官方評論，惟從賽前臨時撤換基維亞高夫斯基的決定顯示，歐洲足協相信這位提出判罰12碼建議的VAR球證基維亞高夫斯基犯錯。這位45歲波蘭球證並非泛泛之輩，上季曼城對國際米蘭的歐聯決賽，正是由他擔任VAR球證。

引發爭議的波蘭籍視像助理球證（VAR）基維亞高夫斯基（Tomasz Kwiatkowski）。（Getty Images）

歐聯手球罰12碼比率遠高於五大聯賽

今年3月歐洲足協才開了一個大會，施丹、費高、馬甸尼、卡比路、修夫基、賓尼迪斯⋯⋯一大堆名宿名帥齊集，其中一項議題就是釐清一些犯規的灰色地帶，尤其是手球條例，克羅地亞名宿波班當時便說：「手球，經常惹來爭議，或許我們可以令這規則的判決比較一致，從而讓比賽回歸正常。」

歐洲足協在會後公布，「如果皮球先前打中球員的身體才反彈，特別是當皮球不是飛向球門時，則不應對球員判手球犯規」，但這項指引似乎沒有被落實。

值得一提的是，手球犯規判罰12碼，在歐聯賽事執法尺度遠較各大聯賽嚴格，是西甲的超過兩倍，幾乎是英超的四倍。ESPN引用上季至今數據，歐聯197場賽事中46次因手球判罰12碼，比率達0.234，歐洲5大聯賽中最接近的已是西甲，518場比賽出現57次，比率0.11，英超則為最低一個，500場比賽有31次手球判罰12碼，比率0.062。

伊沙克門前「執死雞」，助紐卡素令人意外地領先。（路透社）