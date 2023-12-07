足球｜祖爾巴頓驚爆性別歧視言論　與網民對罵獲贈麥當勞入職申請

英格蘭球壇「壞孩子」祖爾巴頓（Joey Barton）球員時期已出名惹火，退役後依然麻煩事一籮籮。

他周四（7日）突然在社交平台X（前稱：Twitter）上發表一連串性別歧視言論，認為「女性不應以任何權威姿態評論男子足球」，更稱「所有聽從女性評論的男人都需要驗腦」。



祖爾巴頓球員時期早已是惡名昭彰，2017年退役後，他在次年擔任英甲球會費列活特（Fleetwood Town）教練，亦曾被指控在球員通道襲擊對方主帥，不過最終罪名不成立。

之後巴頓與費列活特分道揚鑣並轉任布里斯托流浪教練，但因戰績不佳在今年10月被辭退。

祖爾巴頓曾帶領布里斯托流浪升班重返英甲，但因戰績不佳在今年10月被炒。（Getty Images）

這名目前賦閒在家的「壞孩子」，周四竟突然在X發表驚人言論：「女性不應以任何權威姿態評論男子足球，認真說，（男足和女足）那是完全不同的比賽。」

祖爾巴頓補充他樂意看見女子足球正蓬勃發展，但仍「不能接受她們在男人的場地認真討論」；短短幾分鐘後，他又再語出驚人：「我認為所有聽從女性評論的男人都需要驗腦。」

不過有趣的是，網民很快便翻出他過往支持女子足球的發言及照片，比如曾拿着推廣女子足球的「#HERGAMETOO」紙牌留影；今年8月英國女子國家隊在世界盃決賽不敵西班牙後，他亦有稱讚英軍球員「十分硬朗，一場精彩的比賽，妳們該為自己感到驕傲，亦為女子足球作出重大貢獻」。

祖爾巴頓早前曾幫助推廣女子足球。（X圖片）

此外，10月時英格蘭名宿奇雲基瑾（Kevin Keegan）曾有類似言論，他稱不喜歡聽到女性討論英格蘭男子比賽，「因為我不認為那是同樣的經歷，對此我感到懷疑。（譬如）若我聽到一名英格蘭女子足球員討論英軍比賽，說『如果當時我在那裏我會這樣做』時，我會覺得那（男足與女足）不一樣。」

儘管當時奇雲基瑾的言論引來爭議，但祖爾巴頓卻在X上稱讚該名英格蘭名宿，被視為力撐前者。

球員時期的「壞孩子」在球場內外涉及的暴力行為不計其數。最著名的是他在2008年效力紐卡素期間，曾因街頭襲擊他人而被判入獄6個月，退役後除涉嫌襲擊對方教練外，又在2021年被控襲擊妻子，更用腳踢向她的頭部，不過最後由於其妻子堅稱受傷是由意外造成，最終案件被駁回。

認為被費列活特無理解僱、家暴官非纏身加上執教的球隊降班，祖爾巴頓去年8月表示，2021年是人生中最黑暗時期，「每個人都會覺得：你是一個打老婆的人，你是一個暴力的人，但我知道這些都不是真的。」他表示當時患上抑鬱症，更曾考慮跳樓輕生，認為若沒有自己的話，深愛的人會過得更好。

球員時期的祖爾巴頓便經常惹事生非。（Getty Images）

今次祖爾巴頓的言論引起不少人反對，他未有因此而將相關帖子刪除以外，更在X上跟網民掀起罵戰，也有不少人的留言似在「食花生」及煽風點火，也有人開玩笑地貼出麥當勞的入職申請表，暗指他以後都無法在足球界立足。