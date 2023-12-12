Google香港2023搜尋榜 英超歐聯落選體育前十名 板球世界盃入圍
撰文：威廉神
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網上搜尋平台Google今日（12日）公布《Google香港2023年度搜尋榜》，十大熱搜體育項目令人意外，英超、歐聯、曼聯、阿仙奴、利物浦等歐洲足球賽事及球隊全數落選，世界盃板球登上第7位，女子足球世界盃排首位；在前10名中，有3個熱搜與網球有關，包括溫網、美網及澳網。看來香港人對網球及板球都很有興趣！
Google香港熱搜體育項目
1. 女子足球世界盃
2. 溫布頓網球錦標賽
3. 國際邁阿密
4. FIBA世界盃男子籃球賽
5. 亞運
6. 洛杉磯湖人
7. 世界盃板球
8. 美國網球公開賽
9. 澳洲網球公開賽
10. 渣打香港馬拉松
以項目分類的話，在十大Google香港熱搜體育項目之中，網球佔3席，分別是第2位的溫網、第8位的美網及第9位的澳網。足球及籃球各佔兩席，足球有女足世界盃及美斯效力的國際邁亞密，籃球則有男籃世界盃及湖人。今年在杭州舉行的亞運亦上榜，排第5位，而渣打香港馬拉松亦打入前10名，較令人意外的是世界盃板球佔據第7位。
此外，在十大熱搜本地話題人物中，有一位體育人包圍，她是香港泳手何詩蓓，排名第7位，在她之上的是曾憲哲、劉鑾雄、葉萱、董建華、張秀賢及Toyz。
熱搜本地話題人物
1. 曾憲哲
2. 劉鑾雄
3. 葉萱
4. 董建華
5. 張秀賢
6. Toyz
7. 何詩蓓
8. 呂麗君
9. 容海恩
10. 區諾軒