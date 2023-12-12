Google香港2023搜尋榜　英超歐聯落選體育前十名　板球世界盃入圍

網上搜尋平台Google今日（12日）公布《Google香港2023年度搜尋榜》，十大熱搜體育項目令人意外，英超、歐聯、曼聯、阿仙奴、利物浦等歐洲足球賽事及球隊全數落選，世界盃板球登上第7位，女子足球世界盃排首位；在前10名中，有3個熱搜與網球有關，包括溫網、美網及澳網。看來香港人對網球及板球都很有興趣！



Google香港熱搜體育項目

1. 女子足球世界盃

2. 溫布頓網球錦標賽

3. 國際邁阿密

4. FIBA世界盃男子籃球賽

5. 亞運

6. 洛杉磯湖人

7. 世界盃板球

8. 美國網球公開賽

9. 澳洲網球公開賽

10. 渣打香港馬拉松

以項目分類的話，在十大Google香港熱搜體育項目之中，網球佔3席，分別是第2位的溫網、第8位的美網及第9位的澳網。足球及籃球各佔兩席，足球有女足世界盃及美斯效力的國際邁亞密，籃球則有男籃世界盃及湖人。今年在杭州舉行的亞運亦上榜，排第5位，而渣打香港馬拉松亦打入前10名，較令人意外的是世界盃板球佔據第7位。

此外，在十大熱搜本地話題人物中，有一位體育人包圍，她是香港泳手何詩蓓，排名第7位，在她之上的是曾憲哲、劉鑾雄、葉萱、董建華、張秀賢及Toyz。

熱搜本地話題人物

1. 曾憲哲

2. 劉鑾雄

3. 葉萱

4. 董建華

5. 張秀賢

6. Toyz

7. 何詩蓓

8. 呂麗君

9. 容海恩

10. 區諾軒