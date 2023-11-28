韓國球星黃義助未經同意拍私密影片被查　輿論壓力中被逐出國家隊

韓國國腳黃義助涉嫌未經女伴同意拍攝私密影片，早前被當地警方調查問話。由於案件疑涉及多個演藝界女星，加上黃義助名氣以及案情峰迴路轉，這宗醜聞近日在韓國熱度持續不退。

他被警方問話期間，正值早前韓國出戰兩場世界盃外圍賽亞洲區次圈賽事，黃義助不但照樣入選，並在對新加坡及中國均獲後備上陣，決定受盡批評，韓國足總和主帥奇連士文同受質疑。輿論壓力中，韓國足總今日終宣布黃義助暫時被逐出國家隊，奇連士文亦為派他落場解畫。



黃義助在私密影片醜聞被調查期間，照樣入選國家隊，並在對新加坡一仗取得入球。（Getty Images）

韓國足總（KFA）周二（28日）在旗下道德委員會及國家隊技術委員會代表會議後宣布，黃義助在警方持續調查他所涉及未經女伴同意拍私密影片案件期間，被禁止入選國家隊。

黃義助與女伴的性愛影片今年6月已被流出，今個月韓國隊出戰兩場世界盃外圍賽亞洲區次圈賽事之間，他以疑犯身份受當地警方預約問話。顯然事件不是突然而來，黃義助在醜聞中照樣入選大軍，令韓國足總備受批評。

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兄嫂洩片被捕引爆震撼彈

31歲的黃義助被前女友指控未經她同意下以手機拍攝二人性愛影片，女方據悉為韓國演藝界名人，現已結婚並育有子女。黃義助否認全部控罪，之後再有另一女性向他作出類似指控。

今年6月他與不同女伴的性愛影片及照片被洩，一社交媒體帳戶指控黃義助情感操控她和多位女性，同時與多個女伴有親密及性行為。黃義助隨即採取法律行動，起訴對方誹謗及勒索。洩露性愛影片的女性早前被捕，韓國警方確認為黃義助兄長的妻子，引爆震撼彈——網民立即懷疑他與兄嫂是否陷入不倫關係，哥哥是他的經理人，黃義助跟兄長及嫂子同住，他為何會被身邊人出賣？而黃義助亦因涉嫌未經同意拍片，被警方列為疑犯，隨時原告變被告。

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黃義助之後經律師澄清，與兄嫂絕無不倫關係，並為對方辯護洩片一事只是「被陷害」。

主管韓國足總道德委員會的律師Lee Youn-nam指出，身為國家隊成員「有責任維持高道德水平及責任」，「國家隊球員必須維護代表國家隊的榮譽，球員必須同時小心處理球場以外的個人生活。我們同時會審視這宗案件日後對整支國家隊有什麼影響，以及他在球場上會為我們的球迷帶來什麼感受。」

他又表示，刑事調查期間，韓國足總無權取證，因此尚未研究是否向黃義助作出進一步懲罰。警方11月初在調查期間，取得黃義助的手提電話，掌握當中的性愛影片。他宣稱拍攝出於雙方自願，惟他其中一個前女友供稱拍片未經她同意，指摘黃義助「講大話」。

奇連士文在黃義助爆出醜聞後，曾力撐對方。（Getty Images）

當時黃義助在爭議聲中繼續入選韓國隊，對新加坡和中國兩仗均獲後備上陣，大軍由中國返回首爾後，奇連士文仍力撐黃義助，「真相仍未揭露，有關指控仍在持續進行。那是個即時問題，而且尚未被定罪。」

奇連士文以無罪假定為派黃義助上陣的決定辯護，並聲稱：「我唯一能做到的，是幫助球員提升球場上的表現。在我40年足球生涯之中，也面對過很多受盡揣測的情況。直到確切事實出現前，沒有任何東西是肯定的。直到那刻為止，我希望黃義助在場上有好表現，取得入球。」

韓國足總已通知奇連士文，黃義助暫時被逐出國家隊，奇帥回應：「我完全明白目前情況，並會尊重韓國足總決定。」

黃義助今季被外借到英冠球會諾域治。（Getty Images）

黃義助現年31歲，61次代表韓國，攻入19球；球會方面，他在2019至2022年間效力法甲球會波爾多，2022年轉戰英格蘭，加盟升班馬諾定咸森林，惟轉會後屢被外借，先到希臘的奧林比亞高斯，繼而回到韓國的FC首爾，今季再外借到英冠球會諾域治。

韓國傳媒在今年1月初爆料，黃義助在去年11月開始與韓星孝敏拍拖。有媒體更影到兩人在瑞士街頭拍拖密會，照片攝於瑞士城市巴素爾一間著名的酒店門前，兩人拖住行李，準備進入酒店大堂。

當時，一位接近兩人的消息人士表示：「他們都是成熟的成年人，兩人的關係可以成為動力，互相幫助及支援對方。」兩人那時拍拖不久，仍處於剛開始的熱戀期，他們仍然在互相了解中。可惜，在戀情發展不足半年、並且在曝光兩個月後，兩人宣布分手。