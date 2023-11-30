桌球｜奧蘇利雲為球手出頭遭處分　收賽會警告信被要求考慮未來

奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）表示最近收到一封來自世界桌球巡迴賽（World Snooker Tour，簡稱WST）的信件，讓他「考慮一下自己在這項運動的未來」。

47歲的「火箭」目前排名世界第一，是桌球界的標誌性人物，亦向來敢言，奧蘇利雲曾多次就桌球手酬金不足而表達不滿，今次事件已不是個別例子，或許會讓這名傳奇球手離開主流球壇的日子更快來到。



10月下旬，上屆世錦賽冠軍比素（Luca Brecel）、「巫師」希堅斯、沙比（Mark Selby）、「機師」卡達（Ali Carter）及泰國球手塔猜亞（Thepchaiya Un-Nooh）集體缺席北愛爾蘭公開賽，選擇到澳門打表演賽，結果被WST威脅處罰。

最後在雙方協調下，澳門賽延期至12月尾進行，且該5名球手獲准參加表演賽，但無法重返北愛爾蘭公開賽，這5人亦因此被部分英國傳媒稱為「澳門五人組（Macau Five）」。

上屆世錦賽冠軍比素，亦是今次「澳門五人組」之一。（Getty Images）

向來敢言的奧蘇利雲雖不在其中，不過他當時仍公開表態支持該5名球手：「球手只是希望賺錢，這是他們的選擇，他們正在實現自身價值所在。」他批評WST嘗試限制球手，「我知道到澳門參賽的球手收到威脅信，告知他們這麼做的話會違反合約。」奧蘇利雲形容WST如此恐嚇球手是「混蛋」（b****cks）所為。

近日接受BBC訪問時，「火箭」表示自己禍從口出，他收到一封WST的信件，而且內容不太友善。報道中描述他被該機構要求考慮自己在桌球運動的未來。奧蘇對此似乎感到灰心：「我認為我為這項運動做了很多好事。我預期會有人站出來跟我說：『你知道嗎？我們覺得你為這項運動做的事情很偉大，我們愛你所給予的一切。』」

奧蘇利雲感嘆為這項運動做了這麼多事，卻從收到過賽會寄來的稱讚信件。（奧蘇利雲X）

「我從來沒有收到一封寫着『做得好（well done）』的信，我所收到的信，總是說我做這件事和那件事是錯的。我已有10年沒跟任何WST的人說話，我永遠也不會再跟他們接觸，因為我知道我不適合那種文化。」

「我們正處於十字路口」

上周奧蘇利雲在接受BBC報道時，便表示因10月的發言而將受到WST紀律處分，但沒有透露具體處罰內容。「火箭」多年來一直批評桌球手的報酬不足，也認為他們應該有到其他地方作賽賺錢的自由。

奧蘇利雲經常與WST之間有爭執。（奧蘇利雲X）

「現在我已沒有選擇，如果我不能在中國大量作賽，那我不會再回歐洲打波。我們正處於十字路口。」他表示在英國比賽，所得到的回報無法證明其付出的努力是值得的。「當我到中國作賽時，我能在出色的場地打波，有很好的觀眾，有豐厚的獎金，我喜歡這樣。」

這名目前世界第一的球手表示，當他不被允許這樣做時，便可能不會再在歐洲比賽，「我可能會到中國打中式八球，因為我仍希望打桌球，我仍希望將球棒握在手中。」

早前奧蘇表示，若他不再被允許經常到中國作賽的話，可能會離開歐洲主流球壇。（奧蘇利雲X）

奧蘇慨嘆讓130名球手在歐洲主要巡迴賽事「分享同一件蛋糕」十分困難，「當我到中國作賽時，他們給我的報酬是在這裏（歐洲）打波的10至15倍。在我生涯的這個階段，我需要為家人着想，我希望他們能擁有更舒適的生活。」

今次當然不是奧蘇利雲第一次與桌球賽會有爭執，今年1月爆出中國假波案震撼桌球壇時，「火箭」便公開為涉事球手發聲，認為他們應被支持而不是遭重罰，之後世界桌球總會（WPBSA）則公開反駁其言論，表示他們及WST「均在保證收入和贏得巨額獎金方面，通過WST為球手提供足夠支援和機會」。

這亦不是他第一次抱怨賽事獎金太少，奧蘇利雲曾因參與的賽事沒有設立147度獎金或金額太少，試過在打剩最後一個黑球時便直接與對手握手，又或是能打出147度時故意只打146度以示不滿。

2016年時奧蘇利雲曾因獎金太少而故意只打146度：