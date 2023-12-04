桌球．全英賽｜奧蘇挫丁俊暉第8度封王　締最年輕最年長奪冠紀錄

全英桌球錦標賽（UK Championship）決賽，奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）以10：7擊敗丁俊暉，個人第8次捧起這項賽事的冠軍獎盃，也是全英賽最年輕及最年長的冠軍得主。

周二（5日）便48歲生日的「火箭」，賽前曾笑稱「毀掉其他球手的生涯」是其繼續打下去的動力之一，今場戰勝丁俊暉後，奧蘇卻不再「搶口」，大方稱讚「小丁」是偉大球員，更是中國桌球界的「教父」。



奧蘇利雲擊敗丁俊暉，個人第8度在全英錦標賽封王。（Getty Images）

今仗奧蘇利雲先在先贏下前三局的情況下，一度被丁俊暉追和至4：4，後段雙方戰成7：7，奧蘇連下三局，以10：7戰勝丁俊暉奪冠。

奧蘇利雲第一次在這項賽事擊敗「桌球皇帝」亨特利（Stephen Hendry）封王時，已是1993年的事情，距今足足30年，當時「火箭」只是一名17歲的青少年，賽後奧蘇亦在社交平台X（前稱Twitter）貼出這30年前後奪冠一刻的照片。

四強擊敗伊朗「一哥」華菲爾（Hossein Vafaei）後，奧蘇利雲在接受BBC訪問時曾談到他為何在47歲高齡仍繼續比賽，「我只是喜歡去想，他們（其他球手）的職業生涯沒有那麼好，我在這裏擊敗特林普（Judd Trump）、擊敗這一個，在那裏擊敗那一個。我只是破壞他們的機會，並摧毀他們的『CV』。」

他笑稱自己不在乎勝負，只想讓其他球手覺得：「如果沒有奧蘇利雲的話，我能再多贏幾個冠軍。」

晉級決賽後，奧蘇利雲受訪時霸氣表示，毀掉其他球手的「CV」是其繼續打下去的動力。（Getty Images）

奧蘇利雲本已憑7次冠軍成為全英錦標賽最多冠軍得主，今次決賽與丁俊暉打出精彩一役封王，讓名宿「白旋風」韋德（Jimmy White）慨嘆「火箭」是大家見過最出色的桌球手，世界桌球巡迴賽（World Snooker Tour，簡稱WST）也在X上表示：「沒有爭議，他就是這一世代最偉大的桌球手。」

奧蘇利雲雖然目前世界排名第1，但其實他上一次在排名賽事中奪冠，已經要數到去年5月的世錦賽，這期間他甚至沒能進入任何排名賽的決賽，今次高舉獎盃可說是鞏固其「一哥」地位。

然而奧蘇賽後表示對此毫不在意：「我從來沒有為參加比賽和獎金而煩惱過。我有我自己的時間表，當我想打的時候就打，當我覺得想休息時就不打。似乎除了我之外，每個人都在追求排名分數，其實我只是想打波，我不追求排名、金錢、錦標那些東西。」

「火箭」淡泊名利，不過每個球手都在身後追趕着這名傳奇老將，奧蘇笑稱：「這真的太糟糕了，我正在搶走（nicking）他們的榮譽！」

奧蘇利雲奪得生涯第40個排名賽錦標。（Getty Images）

奧蘇利雲雖然一向「搶口」，但今次在決賽擊敗老對手丁俊暉後，亦大讚「小丁」是一名偉大球手，並表示很喜歡與他交手：「他是我見過對『白波』控制得最好的球員。在中國，能夠代表自己國家出戰是一種榮譽。他在這方面處理得非常好，中國人為他感到非常驕傲。」

「初次與他交手時，他還是個小孩子，現在他已是名成年人及父親，我也將他視作中國的『桌球教父』。」說到這裏時，在場的觀眾立刻響起雷動掌聲。奧蘇利雲又稱自2007年在上海大師賽決賽戰勝丁俊暉後，兩人便建立良好關係，丁俊暉的父母更曾感謝他幫忙兒子渡過低潮期。

識英雄重英雄，兩人打出精彩一戰後，彼此都給予對方尊重。（Getty Images）

至於何時會退役掛起球棒，將近48歲的奧蘇利雲沒有給出明確答案，只表示也許會在某個時刻停下來，「我可能會堅持到我打唔到為止吧。」