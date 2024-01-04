傳LoL加入沙特電競世界盃　主辦要求各聯賽讓路　勢改大賽格局

平時有留意《英雄聯盟（League of Legends，簡稱LoL）》的話，都會知道主辦方Riot Games（中文又稱拳頭遊戲）每年都會舉辦季中邀請賽（MSI）及世界大賽，其中MSI被視為除世界賽以外，每年最重要的賽事——但現在此格局似乎將會改變。

外國著名電競記者Jacob Wolf報道，Riot Games已通過內部電郵確認LoL會參加「沙特電競世界盃」，為此還要求所有聯賽在7月為其讓路。



沙特阿拉伯近年大力發展體育及電子競技產業，去年10月時便曾公布會在2024年舉辦電競世界盃，並表示將提供電競史上最高額獎金池。其前身賽事「Gamers8」，上季總獎金為4500萬美元。

沙特電競世界盃由該國王儲主導，將會提供電競史上最高額獎金池。（X@Gamers8 Esports）

外國知名電競記者Jacob Wolf在個人新聞網站及X（前稱Twitter）中表示，他收到Riot Games的內部郵件，指沙特電競世界盃將在7月舉行，並確定《英雄聯盟》是比賽項目之一。每個賽區將派出兩支隊伍參賽，且戰隊不是由Riot Games選出，惟至今確實賽制、獎金等細節尚未公布。

報道指，《英雄聯盟》全球電競戰略主管Chris Greeley在電郵中要求，所有聯賽在今年7月第一周暫停賽事，為電競世界盃讓路；Jacob Wolf表示，該周時間上還會與Riot Games一年一度的員工假期撞期。

《英雄聯盟》早期曾讓第三方舉辦大賽，例如WCG及IPL5，後來因不同原因而停賽，現時所有LoL的主要賽事均由拳頭一手包辦。上一次有第三方組織國際性賽事，已是2017年2月的Intel Extreme Masters。

沙特電競世界盃出動銀彈攻勢，讓Riot Games要求各大聯賽為這項賽事讓路。（Getty Images）

獎金天淵之別 預期MSI重要性會降低

《英雄聯盟》是世界上最熱門的電競項目之一，去年底結束的LoL S13世界賽，賽事總獎金池為222.5萬美元（下同），冠軍T1分得20%，即44.5萬。

與LoL同屬MOBA類遊戲的《Dota 2》，比LoL出手更闊綽，每年舉辦的國際邀請賽（The International），被視為《Dota 2》的最大型賽事，地位等於的LoL的世界賽。這賽事自由2014年起，每年總獎金均超過1000萬，2021年更高達逾4000萬，就算去年總獎金急降至約310萬美元﹑冠軍獎金為約152萬，仍然比LoL多出一大截。

據Esports Earnings統計，LoL的賽事獎金總額遠遠落後於《Dota 2》。（Esports Earnings網站截圖）

兩款遊戲相比之下，近兩屆Gamers8亦有舉辦《Dota 2》賽，上屆的總獎金為1500萬美金，其中冠軍隊可獨得500萬美元；MSI是LoL每年地位僅次於世界賽的賽事，但去年MSI冠軍的獎金是5萬美元，相比Gamers8的冠軍獎金，相差足足兩個零。

LoL的主辦方拳頭一直被批評獎金過少，就算強如Faker，根據Esports Earnings統計，他的生涯總獎金約為157萬，全球只排名77，與他的生涯成就不成正比。獎金最高的，正是丹麥《Dota 2》選手N0tail（總獎金約為718萬）。

同為MOBA類遊戲，《Dota 2》主要賽事的獎金比LoL多出不少。（Getty Images）

因此不難想像，外界推測在5月舉行的MSI重要性將會降低，獎金豐厚的沙特電競世界盃會將其取代，成為除世界賽外最重要的賽事，整個《英雄聯盟》的格局將會改變。有內地網民笑稱：「含金量不好說，但是含『金』量肯定很高。」亦有網民已將其稱為「石油盃」。

在沙特的鉅額獎金下，MSI重要性或將大大降低。（LoL賽會X）

此外，由於Riot Games在電郵中明確表示不會親自挑選出戰隊伍，各賽區的參賽名額可能會通過附加賽來決定，因此不少網民亦擔心選手的負荷將增加不少。