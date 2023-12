Faker領T1赴德國紅牛表演賽　選手不堪地獄行程　飲完紅牛仍恰着

紅牛周六(9日)在德國柏林舉行英雄聯盟(League of Legends,簡稱LoL)表演賽「Red Bull League of Its Own」,邀請了由Faker李相赫領軍、剛奪得世界大賽冠軍的韓國電競戰隊T1,與多支歐洲戰隊輪流交手。

也許是時差影響、加上T1奪冠後活動馬不停蹄,選手在連續多場賽事後,即使在賽前飲了能量飲品,到最後一場比賽仍被拍到不敵睡魔的一幕。



Red Bull League of Its Own在德國柏林單車館舉行,5支歐洲戰隊輪流跟T1在表演賽交手,全場座無虛席。為了平衡可觀性,T1除了最後一戰對歐洲冠軍G2之外,之前4場都受「全局BP」限制——由第1場開始的「Ban/Pick(選用/禁用英雄)」會延伸到第4場,意味第1場開始雙方用過的英雄,T1第2場就不能再選用;第3場則不能選用首兩場出現過的英雄,一直累積。

T1獲邀到德國柏林出戰表演賽。(Red Bull Content Pool)

T1是這場比賽的主角。(Red Bull Content Pool)

T1在如此限制下也祭出了不少鮮有使用的英雄,在第二戰對NNO,全員還特別選用了SKT T1此前的世界冠軍皮膚(Skin),當中鮮少選用造型的Faker,也選用了S5世界大賽中,替補中路選手Easyhoon的冠軍造型阿祈爾,而不是自己當年的雷茲,令觀眾大感驚喜,還引來網上討論為何從不在比賽中選用造型的Faker也願破禁,打趣道:「到底紅牛給了多少戲金?」

即使在限制之下,T1仍然勝出了首4場比賽,當中Faker在對BIG時以妮可一記大招令對手4人被殺,也為粉絲津津樂道;T1選手們在比賽期間也不時露出笑容,似乎相當享受輕鬆的表演賽。

話雖如此,獲贊助商紅牛重金邀來的T1,不僅要在一晚6小時之內應付5支對手,比賽之前和之間也是不斷的拍攝、訪問、發言、與觀眾互動等;而且還需要克服歐洲與韓國之間9小時的時差,雖然他們提早數天到埗,但似乎仍然難以適應。

到了壓軸大戰——T1對戰歐洲聯賽冠軍G2時,T1部份選手似乎已難以支撐,當中輔助選手Keria(柳岷析)和下路Gumayusi(李珉炯)便被拍到在BP時不斷睡着,而在比賽期間也屢屢犯錯,結果遭G2擊敗。有趣的是,選手們賽前才喝過了紅牛能量飲品,當中Keria也在Instagram自拍喝紅牛的畫面,結果還是無法由時差中拯救他們。

有網民坦言不太享受觀看這場壓軸戰:「在這麼疲倦的狀況之下,還要在數千人面前打比賽。」但也有網民指出,這是T1「成功的代價」:「雖然我也想同情他們,但他們也一定收了大筆戲金吧。」

許多觀眾都是為了T1而來。(Red Bull Content Pool)

不過這僅是T1「地獄行程」的一小部份,T1的COO曾透露選手在奪得世界賽冠軍後,僅得6小時慶祝,之後便開始傾談續約、及後續的宣傳及拍攝活動。

有粉絲列出戰隊的行程,選手今次由德國返回韓國後大概只能休息一天,周三便要出席韓國冠軍聯賽的頒獎禮,之後便是連場見面會:周四要參加由服裝品牌 Ralph Lauren舉行的粉絲見面會,周六則是韓國外換銀行主辦的粉絲見面會,之後才能有幾天休息,再參加12月22日SKT的粉絲見面會,月底12月30日還會有大型活動T1 Con,加上事前的訪問、綵排、拍攝,同時聯賽明年1月便會展開,難怪有網民指:「他們正因成功而受罪(Suffering from success)呢。」

