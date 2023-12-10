Faker領T1赴德國紅牛表演賽　選手不堪地獄行程　飲完紅牛仍恰着

紅牛周六（9日）在德國柏林舉行英雄聯盟（League of Legends，簡稱LoL）表演賽「Red Bull League of Its Own」，邀請了由Faker李相赫領軍、剛奪得世界大賽冠軍的韓國電競戰隊T1，與多支歐洲戰隊輪流交手。

也許是時差影響、加上T1奪冠後活動馬不停蹄，選手在連續多場賽事後，即使在賽前飲了能量飲品，到最後一場比賽仍被拍到不敵睡魔的一幕。



Red Bull League of Its Own在德國柏林單車館舉行，5支歐洲戰隊輪流跟T1在表演賽交手，全場座無虛席。為了平衡可觀性，T1除了最後一戰對歐洲冠軍G2之外，之前4場都受「全局BP」限制——由第1場開始的「Ban/Pick（選用／禁用英雄）」會延伸到第4場，意味第1場開始雙方用過的英雄，T1第2場就不能再選用；第3場則不能選用首兩場出現過的英雄，一直累積。

T1獲邀到德國柏林出戰表演賽。（Red Bull Content Pool）

T1是這場比賽的主角。（Red Bull Content Pool）

T1在如此限制下也祭出了不少鮮有使用的英雄，在第二戰對NNO，全員還特別選用了SKT T1此前的世界冠軍皮膚（Skin），當中鮮少選用造型的Faker，也選用了S5世界大賽中，替補中路選手Easyhoon的冠軍造型阿祈爾，而不是自己當年的雷茲，令觀眾大感驚喜，還引來網上討論為何從不在比賽中選用造型的Faker也願破禁，打趣道：「到底紅牛給了多少戲金？」

即使在限制之下，T1仍然勝出了首4場比賽，當中Faker在對BIG時以妮可一記大招令對手4人被殺，也為粉絲津津樂道；T1選手們在比賽期間也不時露出笑容，似乎相當享受輕鬆的表演賽。

話雖如此，獲贊助商紅牛重金邀來的T1，不僅要在一晚6小時之內應付5支對手，比賽之前和之間也是不斷的拍攝、訪問、發言、與觀眾互動等；而且還需要克服歐洲與韓國之間9小時的時差，雖然他們提早數天到埗，但似乎仍然難以適應。

到了壓軸大戰——T1對戰歐洲聯賽冠軍G2時，T1部份選手似乎已難以支撐，當中輔助選手Keria（柳岷析）和下路Gumayusi（李珉炯）便被拍到在BP時不斷睡着，而在比賽期間也屢屢犯錯，結果遭G2擊敗。有趣的是，選手們賽前才喝過了紅牛能量飲品，當中Keria也在Instagram自拍喝紅牛的畫面，結果還是無法由時差中拯救他們。

有網民坦言不太享受觀看這場壓軸戰：「在這麼疲倦的狀況之下，還要在數千人面前打比賽。」但也有網民指出，這是T1「成功的代價」：「雖然我也想同情他們，但他們也一定收了大筆戲金吧。」

許多觀眾都是為了T1而來。（Red Bull Content Pool）

不過這僅是T1「地獄行程」的一小部份，T1的COO曾透露選手在奪得世界賽冠軍後，僅得6小時慶祝，之後便開始傾談續約、及後續的宣傳及拍攝活動。

有粉絲列出戰隊的行程，選手今次由德國返回韓國後大概只能休息一天，周三便要出席韓國冠軍聯賽的頒獎禮，之後便是連場見面會：周四要參加由服裝品牌 Ralph Lauren舉行的粉絲見面會，周六則是韓國外換銀行主辦的粉絲見面會，之後才能有幾天休息，再參加12月22日SKT的粉絲見面會，月底12月30日還會有大型活動T1 Con，加上事前的訪問、綵排、拍攝，同時聯賽明年1月便會展開，難怪有網民指：「他們正因成功而受罪（Suffering from success）呢。」

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