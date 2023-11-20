英雄聯盟世界賽｜T1奪冠締破紀錄收視　韓國總統、孫興慜齊賀封王

英雄聯盟（League of Legends，簡稱LOL）S13世界賽周日（19日）閉幕，以Faker李相赫領軍的T1在主場擊敗微博電競（WBG）、第四度奪冠作結，Faker本已前無古人的生涯成就，也由這個人第四冠再次刷新，可說是童話式結局，賽事收視也締造了電競歷史。

除了T1和Faker的全球粉絲慶祝，韓國總統尹錫悅、球星孫興慜和多位演藝名人也發文祝賀，一片歡愉。



韓國總統尹錫悅周一（20日）發聲明，上款是「親愛的T1選手」，開首即祝賀T1奪得7年來首個世界賽冠軍，「也是你們（連前身SKT在內）的第4個世界冠軍」。聲明續寫道，韓國在杭州亞運電競項目奪得4個獎牌，T1則延續了這成績，「再一次奠定韓國在電競運動的領先地位」。

T1在世界賽封王成為熱話。（Getty Images）

尹錫銳續指：「李相赫、崔祐齊（Zeus）、文炫竣（Oner）、李珉炯（Gumayusi）、柳岷析（Keria），五位選手合力締造了為全韓人民、以至全球民眾帶來莫大歡愉和感動的畫面。韓國政府會堅定地支持韓國遊戲工業，力求在全球都有競爭力、並領先業界。」

效力熱刺的韓國足球代表隊隊長孫興慜，在領軍到深圳作客中國前，也不忘在Instagram限時動態祝賀T1，他分享了T1奪冠的帖文，再寫道：「祝賀你們奪冠！」男團Seventeen成員Wonwoo早前也曾穿起T1服飾出席活動，他也在限時動態發文：「祝賀！T1是最好的」。

另外，韓國著名演員——《某一天滅亡來到我家門前》女主角朴寶英和《請回答1988》男星柳俊烈，也分別親自到高尺巨蛋觀賽，當中朴寶英穿起T1隊服、背上則是Faker的印字，並舉起印有「T1 Fighting」的頸巾，在獲勝後則換成了「T1 Win」，表現得非常興奮；柳俊烈則上傳了在現場拍攝的T1捧盃畫面，標註了T1和Faker，寫上「贏家！」

T1對WBG的決賽雖然過程一面倒，T1很快就「直落三」奠勝，但單是「Faker奪第四冠」就已足夠吸引全球觀眾，據Esports Charts計算，這場決賽最高收視一刻獲6402760名觀眾收看，而且這數字還未計算使用不同直播平台的中國地區收視，已足夠成為電競史上收視最高的賽事、也是最受歡迎的一場比賽。

有網民感嘆，若WBG能支撐到Game 5的話，也許收視能突破800萬；也有網民指出，似乎很多觀眾都想再看Faker用「沙皇」阿祈爾表演，但Faker的阿祈爾實在太強，WBG一開始便Ban了這位英雄，該網民指出：「阿祈爾被Ban的一刻，觀眾數立刻少了15萬」。