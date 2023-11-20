英雄聯盟世界賽｜TheShy一場決賽世一不再　前隊友開直播怒轟教練

《英雄聯盟（League of Legends，簡稱LoL）》S13世界賽，以Faker帶領T1奪冠、個人史無前例地第4次封王落幕。然而在人們歌頌該名傳奇選手的歡呼聲背後，卻有另一名本應被稱為「世一」的選手，遭遇職業生涯中最大挫折。

WBG的TheShy，本是「史一上路」的有力競爭者，可在這場決賽的BO5（五局三勝賽）中，他3局下來合計卻打出1殺16死5助攻的尷尬戰績，更被對位的Zeus「踩在他頭上」奪得FMVP。



面對在今屆世界賽表現出色的T1，作為LPL（中國賽區）四號種子的WBG賽前便不被外界看好，但不少觀眾包括官方，仍將這場決賽看作是雙方最大名氣選手Faker和TheShy的對決。

Faker在LoL的成就無需多言，TheShy則是在S8曾助IG拿到LPL史上第一座世界賽冠軍，他當年曾用厄薩斯以一敵四震驚世界，可說是為這英雄刻上屬於自己的烙印，其精彩表現也讓此後網民每當討論「誰是史一上路」時，經常說出TheShy的名字。

儘管近年狀態飄忽並不時受到質疑，但TheShy在四強面對BLG時打出精彩一戰，多次挺身而出壓制對方上路Bin，助WBG以3：2險勝晉級決賽。在這場半決賽中，TheShy使用多名英雄，從最初成名的厄薩斯，再到奪冠後開創打法的上路葵恩，以及在決勝局使用負責抗壓的鄂爾，有不少粉絲都說彷彿在這場BO5中看到TheShy職業生涯的縮影。

TheShy（上）在四強面對另一著名中國上路選手Bin時，展示出強大實力。（LoL賽會X）

或許正是看到這名選手用不同英雄都能打出表現，WBG教練梁大仁在決賽前兩局大膽地讓TheShy選用厄薩斯出戰，但他兩戰皆未能如願為團隊帶來可觀傷害之餘，更被對位的Zeus全面碾壓，特別是第二局打出0/6/1的不濟戰績。

最諷刺的是，WBG在第三戰改變想法，讓TheShy用較高機動性和具有團戰控制能力的凱能，但Zeus卻在此時選出對方的招牌英雄厄薩斯應戰，而且交出6/1/7的優秀戰績，被網民稱為「正反手教學」。

S13 FMVP由Zeus奪得。（LoL賽會X）

網民：TheShy可以退出史一上路之位了

由於當年助IG奪冠時，TheShy並非FMVP，生涯亦只有1次世界冠軍，因此論榮譽他與其他「史一上路」的有力競爭者相比並無優勢，更多人稱讚他的是其驚艷表現，以及曾經在上路展示出的強大壓制力。

TheShy與Zeus（右）的上路之戰，前者今仗可說是輸得徹底。（LoL賽會X）

可今次面對年輕的Zeus，他三戰均被壓制，前兩場厄薩斯毫無表現之餘，最後一場反被對方用厄薩斯「砍翻全場」。加上對位的Zeus賽後幾乎無懸念地獲得FMVP，TheShy在這場上路之戰可說是輸得徹徹底底。

賽後有網民貼出他在總決賽1/16/5的戰績，KDA（統計數據之一，擊殺+助攻/死亡）只有可憐的0.375，因此網民紛紛表示他在這個BO5「將自己史一上路的名號打沒了」，以後討論同樣話題時，相關人選可以是在S5奪得FMVP的MaRin，也可以是其他人，「但TheShy將永遠被Zeus壓一頭」、「TheShy再次變回TheShxt」。

Ning直播怒轟WBG教練為前隊友抱不平

當然，LoL本就是一隻團隊遊戲，TheShy決賽在上路表現不佳是事實，但WBG整體發揮同樣低迷，台灣旁述在比賽快將結束時，便表示WBG的打野WeiWei打得過於「教科書」，沒能帶動上路及中路的節奏，讓TheShy多次陷入劣勢。

TheShy的前隊友、S8 FMVP得主「寧王」Ning在今場決賽後徹夜未眠，並氣憤地在直播中與網友重看及評論賽事。「決賽最大問題是教練，教練（的責任）佔70%，Xiaohu（小虎）跟TheShy佔30%，剩下的那三個人無罪。說句難聽的，不是TheShy扛着WBG進的四強嗎？不然哥幾個能坐在這打決賽嗎？」

Ning（右）徹底未眠，並在直播中為前隊友抱不平。（資料圖片／微博）

他指責有選邊權的WBG在第一局輸了以後仍堅持以藍方作賽，雖然在「Ban Pick（禁用及選用英雄）」中，藍方能先選用版本強勢英雄，這也是藍方勝率較高的原因之一，但同樣地也會因為先手選擇，而讓五號位置被對手「Counter」——這個位置一般來說也會是上路。

決賽三局，TheShy都被對手「睇住嚟食」，第二局更選出關（Gwan）將其徹底反制，「硬實力不如T1很正常，第一把和第二把BP（Ban Pick）實在太抽象了，把把犧牲TheShy，這不就是棄帥保車嗎？你讓朱開（EDG教練，亦是中國亞運英雄聯盟隊教練，曾在亞運因Ban Pick水準被網友大肆批評）來BP，都BP不成這樣，第三局沒問題，前兩局真的不行。」

Zeus在Game 2用關打出全場最高傷害，將WBG徹底「剪碎」。（直播截圖）

「Ning點評WBG教練」的話題迅速點燃微博，並一舉衝上熱搜第2位，截稿前閱讀量已超過1.1億。有很多網友亦為TheShy抱不平，認為他獨自扛下所有，成為團隊戰術的犧牲品，更有人稱他「一直在1打9」，特別是Game 3時曾有一次以大招命中兩人，卻被自己的輔助巴德用大招集體變為金人。

TheShy：我會考慮下一步選擇

與贏家T1賽後意氣風發的訪問氣氛截然不同，WBG這邊一片愁雲慘霧，TheShy被問到手臂傷勢時，未有將不佳表現歸咎於此，「我認為我的健康狀況足夠好，可以繼續比賽，然而我也不認為休息是件壞事，所以我會花一些時間考慮我的下一步選擇。」

賽後接受訪問時，TheShy疑似眼泛淚光。（微博圖片）

「TheShy回應是否退役」亦登上微博熱搜榜第4位，但訪問他疑似眼泛淚光，感慨地表示：「我覺得很可惜，打到這裏卻輸了，更可惜的是我覺得我年紀太大了，在遇到教練的時候，我便想如果我再年輕一點，是不是可以過更精彩的人生呢？」

相關影片（微博）

TheShy在S8奪冠後，被多次指責其巔峰時期未有好好珍惜自己職業生涯，自恃技術出眾經常作出過於大膽、甚至是可稱為冒進的舉動。S9四強戰出局邊緣，他便因走位失誤被秒殺，也因此讓IG衛冕夢碎。

雖然賽後自責不已，但他卻未有因此改進，此後數季一直在LPL浮浮沉沉蹉跎歲月，未能進入世界賽，更被網民取笑為「TheShxt」。到回過頭來再一次坐在總決賽舞台時，自己已是24歲的高齡選手。

今屆決賽坐在另一側的Zeus只有19歲，在比賽中如像上天入地般無所不能。相信離開座位一刻，TheShy雙眸之中彷彿滿是5年前自己的影子，以及即使已經28歲，卻仍能一直保持極高競技水準的Faker。