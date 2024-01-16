本地小學五人賽烏龍球惹爭議　足總：將約見教練，正擬備德育教材

網上流傳一段小學生五人足球比賽片段，門將犯低級失誤導致烏龍球，在網絡討論區引起熱議，有指球隊為了走線而不欲勝出比賽。張貼影片的網民表示，這場比賽為葵涌區對屯門區。

《01體育》就事件向足總查詢，足總表示已展開調查，並邀約相關教練面談。此外，足總正在擬備德育教材引入青少年足球培圳課程當中，希望從小培養球員有正確的價值觀。



根據中國香港學界體育聯會對賽資料，此賽事為「第一屆全港小學區際五人足球比賽」，受爭議一戰是葵涌對屯門的分組賽，賽果屯門以5：3擊敗葵涌。屯門區首名出線，在八強面對C組首名的元朗，以0：4落敗；葵涌則以次名出線，淘汰賽首輪與港島西踢成1：1平手，互射點球以2：3落敗出局。

涉事兩支球隊目前均已出局。（中國香港學界體育聯會文件截圖）

屯門對葵涌一戰引起網民討論，有人上載其中一個烏龍球的片段，門將處理迎面而來的地波時，撞入自家網窩；發文網民隨後補充，片段中失波球隊為葵涌。有人留言認為這記烏龍球的主因是，球隊不希望首名出線後面對C組首名的元朗，但說法未經證實。

相關片段中，能見到門將疑似失誤將簡單的地波撞入網中，因而引發爭議。（Facebook影片截圖）

翻查比賽登記名單，葵涌區隊領隊為鄧詠心（聖公會主恩小學）、陳紀宏（聖公會仁立紀念小學），教練為周鎮文。周鎮文教練上月帶領中華傳道會許大同學校贏得葵涌區小學校際足球比賽冠軍。

周鎮文教練上月帶領中華傳道會許大同學校贏得葵涌區小學校際足球比賽冠軍。（Youtube截圖）

至於屯門區隊領隊則為郭長耀（保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學），教練盧光中曾任屯門體育會主教練及足球部主任，有「屯門莫（摩）連奴」之稱。

《01體育》就事件向足總查詢，足總回覆：「足總非常重視教練和球員的操守，就2024年1月13日於荃灣沙咀道足球場舉行的『全港小學學界五人足球比賽』葵涌區對屯門區的比賽中，懷疑有人教唆或鼓勵任何球員在比賽中不全力和不誠實作賽，試圖影響比賽結果，足總已展開調查並邀約相關教練面談。足總會研究所收集到的資料，再作適當跟進。」

足總補充，正在擬備德育教材引入青少年足球培圳課程當中，希望從小培養球員有正確的價值觀。