亞洲盃直擊｜從不敢相信到一起實踐　安達臣：最後一場爭分爭出線

0：1，是一個結果，更是一個過程——

一個由不敢相信，然後26人一起實踐的過程。

連同補時全場97分鐘無一刻不在壓迫，沒有被世界排名129位的差距打垮，最終世界排名21的伊朗，在位列第150的香港隊身上，只取得上半場24分鐘一個入球，香港隊的表現，就如主帥安達臣在賽後記者會上所說：「我們是一支能夠立足於亞洲盃決賽周的球隊。」

01體育記者袁志浩、高詩琦 多哈直擊



儘管香港隊至今在分組賽連輸兩仗，一分未得，「但我們由上場對阿聯酋輸1：3，變成今場輸0：1，失球由3球變1球」，香港隊的表現，贏得球迷的由衷折服，也贏了安達臣賽後的讚賞：「我們壓迫隊手，我們進攻對手。像伊朗這樣的勁旅，也顯得手足無措，我為我所有球員感到驕傲。」

【圖輯：香港隊以鬥志和體力，在多哈為香港人留下感動的一夜】

【亞洲盃直擊】香港0：1伊朗。（袁志浩、高詩琦攝）

【亞洲盃直擊】香港0：1伊朗。（袁志浩、高詩琦攝）

【亞洲盃直擊】香港0：1伊朗。（袁志浩、高詩琦攝）

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記者會上，伊朗記者都把握機會向安達臣提問，香港隊由兩個月前吞下伊朗4蛋，到是夜在卡塔爾將士用命（編按：只計算A級國際賽），尤其奮戰到97分鐘仍花盡體力，是一次漂亮的蛻變。

「我對球員的體能非常驚喜。這證明大賽前的高強度集訓是必須的，因為香港是一支有力在亞洲盃決賽周立足的球隊。這是我們一開始的信念，所以我們一起努力，一起進攻。」安達臣說。

【亞洲盃直擊】香港0：1伊朗。安達臣肉緊指揮。（袁志浩、高詩琦攝）

香港時間下周二（23日）晚上對巴勒斯坦的最後一戰，對於出線至關重要，港隊只要取勝，仍有望其中一支最佳第三名的球隊晉級16強。安達臣說：「大家都知道，最後一場比賽是最重要的，真是最重要的，我們仍可能以最佳第三名出線。今場比賽大家都用了大量體力，距離下場比賽有四天，如何在頭兩天恢復，然後再用兩天準備，是我們的當前急務。」

【亞洲盃直擊】球場上的11人，一起相信。（袁志浩、高詩琦攝）