亞洲盃｜日本1：2不敵伊拉克　爭首名有暗湧　晉級後或硬撼韓國

亞洲盃小組賽第二輪，日本隊1：2不敵伊拉克，失去了爭奪D組首名的主動權，按走線形勢，假如日本隊以D組次名晉級淘汰賽，有可能一出線即遇上宿敵韓國隊。



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經過小組賽兩場比賽後，取得1勝1負的日本隊僅得3分暫居D組第二，兩戰全勝的伊拉克則以6分領先。

日本隊上半場兩度失守，遭伊拉克球員艾曼哈辛兩度攻破大門，半場落後兩球返回更衣室。換邊後日本傾力反撲，但圍攻無果，至補時3分鐘始由隊長遠藤航破蛋，不敵伊拉克。

伊拉克爆冷以2：1擊敗強敵日本。（Getty Images）

日本隊長遠藤航表示，上半場的開局不太好，比賽變得很激烈，這是一場艱難的比賽。球隊展現了一直爭取進球的態度，結果只能接受，下場比賽我們只有贏波。

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另一後衛富安健洋賽後表示，半場時教頭森保一沒有特別詳細的指示，但因為要追兩球，所以意識到盡可能要壓上前控球。 對於下仗如何改進，富安指：「是細節問題，球員之間會討論。我們本來想至少打和，我們也有機會，但結果讓人非常沮喪。」他指下場要先贏下比賽，確保小組出線。

伊拉克爆冷以2：1擊敗強敵日本，職球員欣喜若狂。（Getty Images）

日本隊輸波失去爭取小組首名的主動權，最後一輪小組賽，日本將遇上印尼，若最終以小組次名出線，他們將在16強遇上E組首名，很可能會是韓國隊。