亞洲盃直擊︱港足鬥伊朗拒未踢先認輸　主帥：會看到不一樣的港隊

香港足球代表隊今屆首場亞洲盃分組賽在失掉兩球十二碼下，以1：3不敵阿聯酋，惟陳肇鈞除攻入港隊56年來在決賽周首個入球，更成為亞洲盃史上第1000球的入球者。

港隊面對這支西亞球隊的表現絕不遜色，全場16次射門6次中框，不論球員跟球迷也感受到球隊的進步。

然而港隊第二仗會鬥伊朗，面對實力更強的對手，主教練安達臣拒絕未踢先認輸。

01體育記者袁志浩 多哈直擊



港隊首仗不敵阿聯酋。（資料圖片／袁志浩攝）

港隊次仗對手是世界排名21位的伊朗，該隊陣中更擁有飛燕諾中場查漢巴殊、波圖前鋒泰尼米、意甲羅馬射手阿斯蒙組成的進攻線。而港隊對上一次跟伊朗交手，是去年11月的世界盃外圍賽次圈，當時作客輸0：4；然而在杭州亞運的23歲以下代表隊比賽時，港隊就爆冷1：0擊敗對手勇闖四強，寫下歷史新章。

主教練安達臣透露，港隊昨日已「齊腳」練波，即受傷的祖連奴已康復，「久違的全員訓練，感覺很不錯。今次交手是全新的比賽，會很難踢，但每場比賽都是由0：0開始，結果要踢過先知。」

港足主教練安達臣。（袁志浩攝）

伊朗傳媒坐滿前排，採訪港隊賽前記招。（袁志浩攝）

安達臣：「會見到不一樣的港隊」

縱然剛傷癒的艾里奧正選上陣成數不高，但因他在港足「隊長群組」中，仍獲揀選出席賽前記招。今日採訪的伊朗傳媒甚至比香港多至少一倍，且坐滿前排位置；有伊朗行家更向記者查詢艾里奧的名字讀音、位置、球會及出生地。

因此安達臣在會上拒絕披露任何戰術細節，但向球迷承諾一件事，「經歷集訓期間的友賽，與對阿聯酋的比賽，我們的狀態更好，能全場90分鐘都壓逼及奮鬥，明天你會看見一支跟上次對伊朗時不同的香港隊。」

港隊去年11月世界盃外圍賽作客輸伊朗0：4。（HKFA）

艾里奧：希望為對手帶來一場艱難的比賽

月底屆滿38歲的艾里奧，不止是港隊年紀最大的一位，在今屆整個亞洲盃決賽周中，也是第四年長的球員。

這位中堅仍有信心自己能克服傷患，「無法參與第一場比賽是有點沮喪，但我仍有時間。隊內其他中堅都踢得很好，我很尊重他們，會盡自己努力爭取位置；希望明天為對手帶來一場艱難的比賽。」

港足中堅艾里奧。（袁志浩攝）

另外，伊朗主帥加蘭諾伊（Amir Ghalenoei）透露球隊有傷兵、人腳會有變動，又指港隊有數名入籍兵，包括兩名自上次交手後加入的祖連奴及史提芬彭利拿，相信不會是一場容易的比賽。

「我知道港隊有位好教練，他曾在德甲執教，也帶領香港23歲以下代表隊有好成績，但今場比賽跟過往無關，我們會專注做好自己。」