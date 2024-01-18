亞洲盃｜巴勒斯坦漫天戰火下征卡塔爾　冀為人民在苦難中帶來笑容

足球，對我們看來是一件觸手可及的事，但對於一眾巴勒斯坦的球員，參與比賽從來都不是易事。

自去年10月起，以巴戰火持續至今，代表巴勒斯坦出戰今屆亞洲盃決賽周的球員們，除了顧及成績，更每時每刻關心家鄉的局勢。足球，彷彿能夠令巴人暫時忘記戰爭的傷痛，巴勒斯坦主帥坦言，希望足球為人民帶來笑容。



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巴勒斯坦 對 阿聯酋

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以巴戰火自去年10月起重燃，至今已造成無數的人民傷亡。（Getty Images）

享受足球非必然 選兵出境變難關

足球是世界上最受歡迎的運動之一，在巴勒斯坦亦然，自從去年10月起以巴戰火重燃，巴人們每一刻都有機會流離失所，甚至失去生命，在如此嚴峻的局勢下，足球與他們的距離愈來愈遙遠。不過，巴勒斯坦足球隊依然堅守使命，在亞洲盃第三輪外圍賽3戰全勝，取得決賽周入場券，連續3屆參與這個亞洲最頂級的賽事。

因為巴勒斯坦的特殊歷史背景，至今仍有不少國家不承認他們的存在，就像2007年出戰世界盃外圍賽，關鍵一仗作客新加坡，因為未能獲得簽證，最終只好棄戰。巴勒斯坦每次作客，都是一次未知的長征，2021年卸任巴勒斯坦主教練的阿里（Noureddine Ould Ali）講述自身經驗，稱能否離開巴勒斯坦要講運氣。

「如果巴勒斯坦人想離開，先要在邊境過五關、斬六將，經過重重的檢查點，然後才可進入約旦的邊境，若果在5至8小時內完成程序，已經算順利、幸運，然後再從約旦出發飛往作客城市，參與賽事。若然欠運的話，我們根本沒有辦法出境。」

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能踏進球場，對巴勒斯坦球員來說已是一種福氣。（資料圖片／Getty Images）

當巴勒斯坦的主帥，難度可能在世界上是數一數二，不單止出境問題，連徵兵都令主帥傷腦筋。巴勒斯坦至今仍然未有清晰的國界，加沙地區（Gaza）與約旦河西岸（West Bank）之間是以色列的國土，並不能從兩地之間自由來往，故兩地有不同的聯賽，這名巴勒斯坦前主帥以大家熟悉的英超作例。

「試想想英格蘭主帥修夫基，從利物浦及曼徹斯特徵召球員，但他們突然不能穿梭於兩地，這就是巴勒斯坦獨特的挑戰。」

達保布上任巴勒斯坦主帥至今，亦未曾踏足過加沙地區。（路透社）

阿里形容徵兵是一場「賭博」，徵召從加沙、約旦河西岸、耶路撒冷等地的球員，他們可以因不同原因而無法現身，所以需要找來在外國的巴勒斯坦僑民，才可組成大軍。自2010年已在巴勒斯坦擔任教練的達保布（Makram Daboub），在阿里離任後坐正，他在選兵都有另一困難，「我從未踏足過加沙地區，我無法看球員們的比賽，甚至與他們溝通，我只可踏足約旦河西岸。」

自去年10月以巴再開戰，不論是加沙或是約旦河西岸的聯賽都停擺，因為當地不少足球設施都在戰爭中被摧毀。

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巴勒斯坦徵召球員方面，某程度上是主帥的一個賭博。（路透社）

巴勒斯坦眾將作客心掛掛

縱然克服了選兵及出境的問題，巴勒斯坦球員作客時就是「心掛掛」，主帥達保布指麾下在這段時期十分煎熬，「所有人都過得好艱難，來自加沙球員每日都擔心親友安危，經常電話跟身，擔心錯過家人的消息。」

華迪（Mahmoud Wadi）是巴勒斯坦陣中少有的外流兵，效力埃及球會的他，在去年11月的世盃外對戰黎巴嫩後，一度與家人失去聯絡48小時，「我無辦法不想起他們（家人），每時每刻都想起，每分每秒也有（加沙的）人民被殺害。」幸好華迪的家人其後與他聯絡，放下心頭大石。

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巴勒斯坦球員作客時，難免記掛家鄉的一眾親友。（Getty Images）

華迪的經歷，彷彿所有隊友也有共鳴，華迪直言當完成操練、會議及用餐後，返回房間時總是開着電視跟進（巴勒斯坦）的最新情況。

在這種既無形又沉重的心理壓力下，巴勒斯坦球員只能靠意志撐下去，當家人與華迪聯絡後，他的母親向他說：「我們需要你繼續踢下去，因為你是我們快樂的原因。」或許這是他們堅持下去的最大理由。

巴勒斯坦每個入球都得來不易。（路透社）

「足球是我們希望的綠州」

如此艱難的情況下，巴勒斯坦依然堅持出戰，當地足總副主席Susan Shalabi直言，足球能夠助當地人民暫時忘記戰火的傷痛，「在如此艱難的情況下打入決賽周，重新喚醒巴勒斯坦人民抵抗及克服難關的能力。當我們迷失在失望的沙漠中，（足球）彷彿是我們短暫看到的希望之綠州。」

當我們迷失在失望的沙漠中，（足球）彷彿是我們的希望之綠州。 巴勒斯坦足總副主席Susan Shalabi

巴勒斯坦在亞洲盃首戰1：4不敵伊朗，場內不少巴勒斯坦國旗飄揚，更有一面大幅的「解放巴勒斯坦」（Free Palestine）旗幟在看台上出現。就算家鄉戰火頻頻，巴勒斯坦依然力爭史上首次在亞洲盃出線，未來兩場面對阿聯酋及香港隊將會十分關鍵。

除了成績，達保布有更遠大的目標，「我們希望展露巴勒斯坦足球值得自豪的一面，並讓巴人們臉上掛上笑容，儘管有苦難，我們想給予他們希望。我們想向世界傳達一個訊息，在巴勒斯坦的人們值得有更好的生活、愛與和平及自由。」

巴勒斯坦早前對伊朗的賽事，看台出現「解放巴勒斯坦」的字句。（Getty Images）