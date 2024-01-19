亞洲盃｜巴勒斯坦12碼宴客贏勢和波　與十人應戰阿聯酋賽和1：1

亞洲盃C組，除了今晚（19日）深夜香港隊對伊朗，另一場率先上演，阿聯酋在領先一球下十人應戰，換邊後擺烏龍，最終兩軍打成1：1，各得1分，



亞洲盃｜HOY TV免費直播 香港隊及焦點球隊介紹+重點賽程

巴勒斯坦對阿聯酋一仗開賽前，兩軍先為以巴戰事的死難者默哀。（路透社）

上輪擊敗港隊的阿聯酋，若然要與伊朗爭首名，今仗對巴勒斯坦不容有失，開賽早段不乏攻門機會。阿聯酋左閘伊德利斯（Abdulla Idrees）接應長傳近射，可惜一射中網側。阿聯酋其後中圈一次截擊成功，隨即打反擊，阿里沙拉（Ali Saleh）交出恰到好處的傳中，前鋒阿拉米里（Sultan Adill Alamiri）一頭頂入，23分鐘領先1：0。

領先不久的阿聯酋，中堅哈馬迪（Khalifa Al Hammadi）禁區內攬跌對手，球證翻查VAR後判罰12碼，同時向這名阿聯酋球員出示紅牌。巴勒斯坦由施坎特（Tamer Seyam）操刀，被阿聯酋門將伊薩（Khalid Eisa）捉到路撲出。巴勒斯坦攻勢依然，幸好阿聯酋守將頂得住，半場保持優勢返回更衣室。

亞洲盃｜巴勒斯坦漫天戰火下征卡塔爾 冀為人民在苦難中帶來笑容

阿聯酋的19歲前鋒頭槌建功，助球隊上半場領先1：0。（Getty Images）

換邊初段，12碼宴客的施坎特左路傳中，阿聯酋中堅巴達（Nasser Abaelaziz Bader）擔心身後敵軍球員有機會，情急下向龍門頭槌解圍，最後伊薩來不及反應，頂入自己龍門，這名中堅倒在地上，十分懊悔。

人數佔優的巴勒斯坦全場錄得24次攻門，遠比阿聯酋的5次為多，以3分為目標，多次以高空攻勢進襲，伊薩連番撲救，巴勒斯坦距離致勝球只差一點點，結果兩軍以1：1打成平手，各得1分。

亞洲盃直播賽程（按此）

阿聯酋中堅巴達擺烏龍後，懊悔地睡在地上。（路透社）

阿聯酋與巴勒斯坦不分上下，暫時以4分高踞榜首，但伊朗與港隊今晚上演，若伊朗擊敗港隊的話，兩仗6分穩奪晉級資格，只要在最後一仗不敗予阿聯酋，就即可小組首名出線。對香港隊的形勢而言，變化不大，即使今晚不敵伊朗，最後一輪仍然要在巴勒斯坦全取3分，才有望以最佳第三名出線。若然港隊從伊朗身上取得分數，數字上當然有望爭小組前兩名的資格。